太普高財報／2025年 EPS 2.31元 每股配現金股利0.5元

太普高（3284）精勵圖治有成果，董事會通過去年財報，稅後純益2.4億元，每股盈餘2.31元，現金股利0.5元，為近年最優表現，中長期投資價值浮現。

法人分析，太普高公司治理到位，去年主要獲利來源是轉投資和逸建設，以及子公司上嘉行銷獲利入帳。

值得關注的是，今年太普高還有多項利多，尤其是日本熊本台積電（2330）周邊的投資案於今年第2季實質動工，將引發重要獲利效益。同時免處理環保型印刷版材，持續在美國、巴西、歐洲等地，獲得高階、高單價市場青睞，發展潛力可長期延續。

太普高2025年營業收入8.6億元，營業毛利2.33億元，稅後純益2.4億元，每股稅後純益2.31元。太普高2025年期末總資產31.3億元，期末總負債13.9億元，期末歸屬於母公司業主權益15.3億元。