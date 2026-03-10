快訊

航空成本高漲撐不住！國內線機票調漲將檢討 民航局：沒有一定時間表

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

尚凡財報／2025年每股賺1.05元 公布新董座舒雨凡、總經理林志銘

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

尚凡*（5278）10日董事會通過2025年財報，並選任新董事長，由總經理舒雨帆接任並兼任執行長，總經理職由林志銘接任。

尚凡指出，林志銘與舒雨帆均為尚凡國際共同創辦人。林志銘在數位雲端創新服務超過20年經驗，曾任尚凡國際總經理與台灣網路暨電子商務產業發展協會副理事長，長期深耕創新創業、社群經營與企業經營策略等領域。再次接任總經理，將帶領團隊持續以創新為核心，深化雲端交友與房地產平台《Mayfun美房網》，積極投入AI應用服務與技術創新的研發，拓展新世代數位服務版圖。

董事長舒雨凡表示，未來將持續專注於AI自動化應用的發展與國際市場的深耕，並積極布局日本與澳洲等海外市場，推動集團國際化發展，持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東與社會創造長期價值。

尚凡公布2025年財報，營收26.32億元，年增18.2%，營業利益3.88億元，年增42.6%，歸屬母公司淨利3.13億元，年增134%，每股純益1.05元。受惠子公司大研生醫*（7780）挹注，營運與獲利均創新高。董事會並通過配發第4季現金股利0.70658698元，將在6月5日股東會表決。

推估尚凡2025年第4季營收8.24億元，季增32%，年增9%；營業利益1.45億元，季增38%，年增7%；歸屬母公司淨利0.97億元，季增73%，年增45%，每股純益0.33元。

董事長 總經理

延伸閱讀

LINEPAY財報／2025年每股賺7.46元 配發現金+股票共2元股利

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

尚凡集團創辦人張家銘辭世

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

相關新聞

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。