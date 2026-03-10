尚凡財報／2025年每股賺1.05元 公布新董座舒雨凡、總經理林志銘

尚凡*（5278）10日董事會通過2025年財報，並選任新董事長，由總經理舒雨帆接任並兼任執行長，總經理職由林志銘接任。

尚凡指出，林志銘與舒雨帆均為尚凡國際共同創辦人。林志銘在數位雲端創新服務超過20年經驗，曾任尚凡國際總經理與台灣網路暨電子商務產業發展協會副理事長，長期深耕創新創業、社群經營與企業經營策略等領域。再次接任總經理，將帶領團隊持續以創新為核心，深化雲端交友與房地產平台《Mayfun美房網》，積極投入AI應用服務與技術創新的研發，拓展新世代數位服務版圖。

董事長舒雨凡表示，未來將持續專注於AI自動化應用的發展與國際市場的深耕，並積極布局日本與澳洲等海外市場，推動集團國際化發展，持續拓展數位服務與平台經濟的全球機會，為股東與社會創造長期價值。

尚凡公布2025年財報，營收26.32億元，年增18.2%，營業利益3.88億元，年增42.6%，歸屬母公司淨利3.13億元，年增134%，每股純益1.05元。受惠子公司大研生醫*（7780）挹注，營運與獲利均創新高。董事會並通過配發第4季現金股利0.70658698元，將在6月5日股東會表決。

推估尚凡2025年第4季營收8.24億元，季增32%，年增9%；營業利益1.45億元，季增38%，年增7%；歸屬母公司淨利0.97億元，季增73%，年增45%，每股純益0.33元。