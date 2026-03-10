北基營收／2月及前二月齊寫同期新高 油品與土地建設雙軌並進

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

北基（8927）今日公布2月合併營收達7.29億元，年增6.09％，累計前二月合併營收達17.82億元，亦較去年同期成長21.02％，在核心事業穩健發展與多元事業布局持續發揮下，帶動整體營運維持穩定成長動能。

北基指出，隨著全台加油站通路據點營運效率持續優化，加上發油量與站點服務收入穩定成長，使油品事業維持良好營運基礎；同時，土地建設事業也隨既有建案依開發進程逐步認列相關營收，穩定挹注集團整體營運表現，帶動今年2月及累計前二月營收齊創同期新高。

北基表示，隨著國際能源市場波動加劇，油品通路商在庫存管理、通路據點與營運效率上的競爭力愈顯重要。在近期國際油價處於相對上升趨勢的情況下，旗下既有的油品庫存管理與通路布局優勢，有助於提升油品事業營運表現。同時，配合國內現行浮動油價機制，終端油價可隨國際油價變動適時調整，並適度反映進貨成本變化，油品事業有機會受惠於市場需求與價格變動帶來的正面效益。

展望2026年第1季，北基維持審慎樂觀看法。北基將持續以油品事業穩定發展為營運基礎，並結合土地建設事業開發進程與資產活化策略，逐步提升整體營運動能；同時，集團亦透過子公司三地能源持續深化太陽能光電、儲能及EV充電等能源相關布局，並逐步擴展綠能事業發展基礎，以因應全球能源轉型與綠電需求成長所帶來的長期市場機會。隨著集團持續精進營運效率並整合各事業資源，可望穩步擴大整體事業版圖，為集團未來營運增添多元成長動能。

