快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

史上最強春節!瓦城、漢來美食、全家餐飲、藏壽司2月營收全創歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

史上最強春節帶動餐飲市場消費全面爆發。受惠9天春節長假完整落在2月，加上情人節與228連假接力推升聚餐需求，餐飲業績強勢衝高，饗賓（7883）、瓦城（2729）、漢來美食（1268）、全家餐飲（7708）、亞洲藏壽司（2754）與豆府（2752）2月營收全面創單月歷史新高，其中漢來美食年增超過六成、瓦城年增超過五成，增幅可觀，展現連假經濟推升餐飲消費的強勁動能。

瓦城10日公告2月營收7.24億元，年增54.31%，首度突破7億元大關並刷新單月歷史新高；累計前二月營收12億元，年增4.39%。公司表示，今年農曆春節提前布局，旗下多品牌推出外帶年菜與新春套餐組合，並首度推出異業合作福袋活動，成功吸引用餐人潮，春節檔期業績較去年同期成長約9%。此外，集團美國首店「Very Thai by 瓦城」預計3月於洛杉磯Westfield Century City試營運，正式啟動北美布局。

漢來美食公告2月營收7.54億元，月增15.9%、年增61.69%，同樣改寫單月歷史新高。累計前二月營收14.04億元，年成長12.51%，刷新同期新高。自助餐品牌也因春節聚餐需求，包括全台五家海港、三家島語皆增加餐期且檔檔客滿情況下，單月用餐人數超過24萬人次突破過往同期紀錄。

豆府2月合併營收3.91億元，年增24.27%；累計前二月營收7.63億元，年增10.42%，同步改寫新高。公司表示，除了春節與228連假帶動聚餐需求外，韓國人氣甜點品牌「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」在台北與新竹百貨的快閃活動，也成功帶動人潮與品牌曝光，為營收增添動能。

亞洲藏壽司2月營收5.4億元，年增30.2%，累計前二月營收10.2億元，年增13%。公司表示，春節連假帶動來客數明顯提升，為慰勞員工春節期間辛勞，董事長兼總經理藪內薰宣布發放特別獎金，每位正職員工可獲3,000元至1萬元不等，總計發出約500萬元紅包。公司同步公告去年財報，2025全年合併營收57.1億，年增6%，稅後淨利1.1億元、年增2%，每股稅後盈餘2.35元。

全家餐飲2月合併營收2.52億元，年增27.02%；累計前二月營收4.9億元，年增13.13%。公司看好，3月WBC世界棒球經典賽開打，bb.q CHICKEN則瞄準運動商機，推出超值優惠活動創造話題，有助首季業績動能。

歷史 人氣甜點 餐飲

延伸閱讀

寶雅營收／2月年增超過二成 創單月歷史次高

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

御嵿營收／2月1.73億元、年增1.79% 累計3.42億元年增11.40%

瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%

相關新聞

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。