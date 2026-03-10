波若威法說會／CPO 布局將會在下半年開始發酵

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊廠波若威（3163）10日舉辦法說會，公司表示去年營運成長主要是來自於 AI 數據中心應用在 AI DC 伺服器中 800G 以上的光纖套件產品群的貢獻。今年公司將會持續聚焦於光纖配線盒及800G/1.6T光纖套件，CPO的相關布局則預計在下半年逐步發酵。

公司表示，光收發器市場在去年創下歷史新高，400G 以上數據模組在去年第3季出貨已超過 1,000 萬個，而未來成長動能來自 800G 與 1.6T。CPO 市場則處於起步但顯著成長的關鍵時刻，預計到 2032 年達到 1.24 億美元，年複合成長率超過 26%。屆時CPO 網路交換機將變為主流，每單元可能包含 16 個以上的 CPO PIC。

目前CPO產品客戶目標在下半年達成量產階段，預計第3季小量生產，第4季目標達到月產量千台以上，明年第1季則朝萬台以上衝刺。未來在需求持續擴張下，波若威不排除尋找合作夥伴。

而傳統電信市場部分，終端客戶庫存逐步去化，加上北美電信補助計畫的復甦，在下世代的 PON FTTH 應用的 WDM 產品群跟 Branch 高通路產品群需求暢旺，也為營運成長添上一把火。

波若威 布局 光纖

