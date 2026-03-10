寶雅營收／2月年增超過二成 創單月歷史次高

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）10日公告2月營收24.14億元，年增22.9%，創下單月營收次高紀錄，僅略低於去年1月水準。累計今年前二月營收47.88億元，年增9.2%。公司表示，主要受惠農曆春節檔期銷售帶動，其中新年刮卡活動有效刺激來客與消費動能，推升整體業績表現。

寶雅指出，截至2月底全台門市數達471家，隨著門市持續展店，將進一步提升在台灣美妝與生活百貨市場的滲透率。公司表示，未來將持續透過展店策略與商品結構優化，帶動營運成長，同時加速數位布局，強化線上線下整合，提升整體消費體驗。

此外，寶雅年度大型促銷活動「POYA寶雅粉耀醫美節」將於3月11日至4月7日登場。此次活動集結64個醫美品牌，推出多項優惠方案，包含線上消費滿3,000元現折1,000元等回饋，門市消費滿2,500元則可獲得1,000元折價券。寶雅表示，希望藉由大型檔期活動帶動春季美妝消費需求，延續第1季營運動能。

寶雅去年展店大爆發，12月單月新開19家店，第4季開了35家店，截至2025年底店數規模來到470家店。展望2026年寶雅門市數可望突破500店大關。公司亦自今年1月起調整第一線門市正職與兼職人員薪資，平均調幅約3~3.4%。

營收 消費 寶雅

