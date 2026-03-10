振宇五金營收／2月1.7億元、年增11.2% 創同期新高

振宇五金（2947）10日公告2026年2月合併營收達1.7億元，年增11.2%，累計1至2月合併營收達3.8億元，年增6.8%。

公司表示，農曆春節前後居家整理與修繕需求升溫，多項工具及生活用品類別表現亮眼，累計1至2月以「電動工具」成長幅度最為顯著，年增達14.78%；「油漆防水」與「居家用品」亦較去年同期成長近7%，顯示居家修繕與日常用品需求持續穩定。相關需求亦帶動振宇五金「租就GO」 工具租賃服務使用量年增22.14%，1至2月累計使用者租借次數達960次，顯示共享工具服務逐漸受到市場青睞，也反應消費者對即時修繕需求持續升溫。

在通路布局方面，振宇五金持續推進展店計畫，強化區域服務密度。3月將於台南地區新增2家門市，包括3月14日開幕的台南安平店及3月28日開幕的台南佳里店，屆時台南門市總數將達10家，全台門市規模提升至94家。公司指出，2025年以來持續深化北部市場布局，帶動北部區域門市營收多月呈現雙位數年增；未來將持續聚焦人口密集生活圈展店，透過社區型門市提升民眾採購便利性與單店經營效率，穩步朝百店規模目標邁進。

數位經營方面，振宇五金會員規模持續成長，截至目前會員總數達68.7萬人，年增14.86%，會員營收占比達56.5%，顯示會員經濟規模持續擴大。線上通路表現持續升溫，1月至2月整體電商平台營收年增達237%，其中Uber Eats年增達389.6%；而蝦皮購物及momo購物亦同步呈現倍數成長，顯示五金商品在即時購物與線上平台的消費需求持續提升。公司透過精準行銷、活絡會員點數及多元會員優惠機制，有效提升會員活躍度，不僅穩固品牌客群基礎，也進一步帶動來客數與整體業績穩健成長。

此外，振宇五金亦關注技職教育發展。根據教育部統計，台灣技職體系每年培育超過20萬名技術人才，相關工具與實作需求穩定成長。為此，振宇五金於3月14日安平店開幕同步推出技職師生專屬會員方案，持學生證或教師證即可免費申辦VIP會員，享有工具採購優惠與會員服務，期望透過門市資源支持技職教育並拓展潛在客群，同時深化企業與技職教育之間的連結。

展望未來，振宇五金將持續推動展店計畫並深化數位經營，擴大服務範圍與通路密度，並因應零售產業數位化與即時消費趨勢，持續整合線上線下服務，朝向「百店達陣」的願景邁進。