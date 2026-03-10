振宇五金營收／2月1.7億元、年增11.2% 創同期新高

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

振宇五金（2947）10日公告2026年2月合併營收達1.7億元，年增11.2%，累計1至2月合併營收達3.8億元，年增6.8%。

公司表示，農曆春節前後居家整理與修繕需求升溫，多項工具及生活用品類別表現亮眼，累計1至2月以「電動工具」成長幅度最為顯著，年增達14.78%；「油漆防水」與「居家用品」亦較去年同期成長近7%，顯示居家修繕與日常用品需求持續穩定。相關需求亦帶動振宇五金「租就GO」 工具租賃服務使用量年增22.14%，1至2月累計使用者租借次數達960次，顯示共享工具服務逐漸受到市場青睞，也反應消費者對即時修繕需求持續升溫。

在通路布局方面，振宇五金持續推進展店計畫，強化區域服務密度。3月將於台南地區新增2家門市，包括3月14日開幕的台南安平店及3月28日開幕的台南佳里店，屆時台南門市總數將達10家，全台門市規模提升至94家。公司指出，2025年以來持續深化北部市場布局，帶動北部區域門市營收多月呈現雙位數年增；未來將持續聚焦人口密集生活圈展店，透過社區型門市提升民眾採購便利性與單店經營效率，穩步朝百店規模目標邁進。

數位經營方面，振宇五金會員規模持續成長，截至目前會員總數達68.7萬人，年增14.86%，會員營收占比達56.5%，顯示會員經濟規模持續擴大。線上通路表現持續升溫，1月至2月整體電商平台營收年增達237%，其中Uber Eats年增達389.6%；而蝦皮購物及momo購物亦同步呈現倍數成長，顯示五金商品在即時購物與線上平台的消費需求持續提升。公司透過精準行銷、活絡會員點數及多元會員優惠機制，有效提升會員活躍度，不僅穩固品牌客群基礎，也進一步帶動來客數與整體業績穩健成長。

此外，振宇五金亦關注技職教育發展。根據教育部統計，台灣技職體系每年培育超過20萬名技術人才，相關工具與實作需求穩定成長。為此，振宇五金於3月14日安平店開幕同步推出技職師生專屬會員方案，持學生證或教師證即可免費申辦VIP會員，享有工具採購優惠與會員服務，期望透過門市資源支持技職教育並拓展潛在客群，同時深化企業與技職教育之間的連結。

展望未來，振宇五金將持續推動展店計畫並深化數位經營，擴大服務範圍與通路密度，並因應零售產業數位化與即時消費趨勢，持續整合線上線下服務，朝向「百店達陣」的願景邁進。

北基營收／2月及前二月齊寫同期新高 油品與土地建設雙軌並進

北基（8927）今日公布2月合併營收達7.29億元，年增6.09％，累計前二月合併營收達17.82億元，亦較去年同期成長21.02％，在核心事業穩健發展與多元事業布局持續發揮下，帶動整體營運維持穩定成長動能。

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

