永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

永捷表示，近年全球運動品牌積極推動市場行銷與賽事活動，帶動運動鞋材及機能服飾需求回升，加上隨著終端市場庫存調整逐步告一段落，品牌端重新啟動備貨周期，也推動相關供應鏈需求回溫，進一步拉動高性能PU材料應用在鞋材、紡織與機能材料領域的出貨量提升。

不僅如此，旗下荷久暻建案完工交屋如預期進度認列相關房產銷售收入，是挹注永捷2月營收延續去年第4季的營運動能，繳出連續四個月單月營收保持年增率正成長優異成績的主要原因。

永捷在本業材料事業方面，積極深耕聚氨酯樹脂及相關功能性材料領域，產品廣泛應用於運動鞋材、紡織塗層、合成皮革與工業材料等產業。近年來因應全球品牌持續推動永續供應鏈與低碳製程，環保型材料需求正快速提升，永捷持續積極布局水性PU樹脂、無溶劑塗層材料及高機能環保材料，提升產品在綠色製造與低VOC材料領域的應用比例，以符合國際品牌客戶對ESG與環境友善材料的要求。

從2026年前二月環保永續材料的營收比重逐漸增加，可見環保材料滲透率提升將成為未來材料產業的重要發展趨勢，永捷將隨著運動品牌庫存逐步回到健康水位並重啟新品開發周期，加上全球運動產業活動持續升溫，機能材料需求有望持續拉高，對材料供應鏈形成正向支撐，也為永捷整體營運注入穩健的成長動能。

展望2026年第1季，永捷維持審慎樂觀看法。雖第1季向為傳統產業出貨淡季，但永捷持續以高機能環保材料、電子材料及高性能複合材料三大策略布局，轉型為「材料科技＋永續材料」供應商，掌握全球運動品牌需求、高科技產業、環保產業及新品開發周期帶來的成長機會。

除了環保永續材料的需求持續增加外，同時，可撓式光學硬化塗層（HC）材料及高性能複合材料應用將逐步放量，切入折疊式電子產品與防護材料市場。隨著核心材料業務穩健成長與營建收入持續挹注，永捷並透過多元化產品組合與國際市場拓展，助力2026年營運可望維持穩健增長。