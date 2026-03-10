天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

天品表示，在高階AI伺服器產品加速導入液冷架構下，客戶對清洗良率與交期穩定性的要求持續提高，公司憑藉成熟製程經驗與穩定品質表現，強化與客戶間的長期合作關係，堆疊公司在農曆春節仍加班因應客戶的清洗訂單需求，產能稼動率持續站穩高檔水準，因此挹注2月營收。

天品指出，觀察隨著全球AI運算需求持續升溫，雲端服務商與資料中心正加速建置新一代AI伺服器架構，其中Rubin AI architecture被視為繼Blackwell AI architecture之後的重要AI運算平台，未來將進一步推升高密度運算與高速互連需求，在AI算力持續擴張的趨勢下，資料中心設備維運的重要性、對於高潔淨度與高穩定性的製程支援需求亦同步提升。

天品指出，近年積極布局AI伺服器相關零組件清洗維護服務，憑藉獨家 R01 化學清洗配方、Class 100 無塵室環境與多重精密檢測流程，已成功切入多家指標性客戶AI 伺服器與散熱系統供應鏈。隨著AI伺服器架構持續升級，尤其未來Rubin世代系統對散熱效率與設備穩定性的要求更高，也將帶動資料中心設備維護與清洗市場需求，為公司相關業務帶來長期成長動能。

展望2026年，天品表示，維持審慎樂觀看法。近期新客戶針對「Rubin 相關零組件清洗」等技術驗證與導入進度優於預期，部分已開始小量運行並排入後續訂單規劃，推升整體接單與排程能見度穩步提升。隨著新客戶加入、擴增產線陸續投入運作，以及市場對AI伺服器液冷清洗服務需求持續升溫，將助力集團AI清洗業務營收規模逐步放大，不僅優化天品集團整體產品組合與獲利結構，亦進一步鞏固集團長期穩健成長基礎。