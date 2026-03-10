長科去年第4季每股賺1.63元 決季配息0.45元

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，決定2025年第 4季股利政策，預計每股配發新台幣0.45元現金股息。此外，會中也通過會計師查核的2025 年合併財務報告，每股稅後盈餘為 1.63 元，以股票面額每股0.4元的股數計算，相當於賺逾4個資本額。

長科董事會通過2025 年第4 季盈餘分配案，每股擬分派0.45 元現金股利。此次除息基準日訂為 6 月 26 日，6 月 17 日為除息交易日，6 月 22 日至 26 日停止普通股股票過戶，預計 7 月 15 日發放股息。長科 2025 年共配發每股 1.35 元現金股息，盈餘發放率約83％。

會中也通過會計師查核之2025 年合併財務報告，全年度合併營收為134.28 億元，創歷史次高水準，年增 12％，主係受惠於消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，業績穩健成長。惟受新台幣升值及原材料成本上漲影響，毛利率較前一年度下滑2個百分點；同時，匯兌損益減少致業外收入縮減，進一步影響整體獲利表現，2025 年淨利較 2024 年減少 21％。歸屬於母公司業主的稅後純益為 15.03億元，以股票面額每股0.4 元的股數計算，每股稅後純益1.63 元，相當於賺4.075個資本額。

另外，母公司長華電材今日董事會也通過2025年下半年股利政策，擬配發每股2元現金股息，連同上半年已分派的0.71元，全年現金股息合計達2.71元，優於2024年水準，符合經營管理階層力求每年現金股息高於前一年的目標。會中也通過會計師查核的2025年合併財務報告，合併營收為193.52億元，歸屬業主純益為7.16億元；以每股面額1元之股數計算，每股純益1.02元。