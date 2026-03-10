快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

長科去年第4季每股賺1.63元 決季配息0.45元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
長華科技董事長洪全成與集團總裁黃嘉能在新建廠房前合影。圖／長科提供
長華科技董事長洪全成與集團總裁黃嘉能在新建廠房前合影。圖／長科提供

導線架大廠長科*（6548）今日召開董事會，決定2025年第 4季股利政策，預計每股配發新台幣0.45元現金股息。此外，會中也通過會計師查核的2025 年合併財務報告，每股稅後盈餘為 1.63 元，以股票面額每股0.4元的股數計算，相當於賺逾4個資本額。

長科董事會通過2025 年第4 季盈餘分配案，每股擬分派0.45 元現金股利。此次除息基準日訂為 6 月 26 日，6 月 17 日為除息交易日，6 月 22 日至 26 日停止普通股股票過戶，預計 7 月 15 日發放股息。長科 2025 年共配發每股 1.35 元現金股息，盈餘發放率約83％。

會中也通過會計師查核之2025 年合併財務報告，全年度合併營收為134.28 億元，創歷史次高水準，年增 12％，主係受惠於消費性電子與網通應用市場需求持續強勁，業績穩健成長。惟受新台幣升值及原材料成本上漲影響，毛利率較前一年度下滑2個百分點；同時，匯兌損益減少致業外收入縮減，進一步影響整體獲利表現，2025 年淨利較 2024 年減少 21％。歸屬於母公司業主的稅後純益為 15.03億元，以股票面額每股0.4 元的股數計算，每股稅後純益1.63 元，相當於賺4.075個資本額。

另外，母公司長華電材今日董事會也通過2025年下半年股利政策，擬配發每股2元現金股息，連同上半年已分派的0.71元，全年現金股息合計達2.71元，優於2024年水準，符合經營管理階層力求每年現金股息高於前一年的目標。會中也通過會計師查核的2025年合併財務報告，合併營收為193.52億元，歸屬業主純益為7.16億元；以每股面額1元之股數計算，每股純益1.02元。

會計師 現金股利

延伸閱讀

中磊法說會／2025年每股賺4.04元、配2.5元股利 今年上半年成長可期

矽格去年EPS 6.14元 董事會通過每股配息4.2元

聯邦銀行擬配股利1.06元創歷史新高 配發率超過8成

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

相關新聞

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。