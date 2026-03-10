良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

良維2025年第4季稅後純益4.19億元，創單季新高，季增1.9%，年增25.8%，2025年第4季每股稅後純益（EPS）為2.60元，2025年第3季EPS為2.57元，2024年第4季EPS為2.11元，營運表現不俗。

良維表示，去年第4季獲利創高，主要是受惠於AI伺服器產品，而且產品結構持續優化。法人指出，良維出貨給亞馬遜AWS的大電流產品比重持續提升，由於大電流是高毛利產品，推升良維獲利持續成長。

針對2026年業績展望？良維之前表示，雲端服務供應商（CSP）的成長就是我們的成長，良維會跟著CSP加速成長。根據預估，2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率就有38%，良維在大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應之下，2026年大電流纜線仍是成長主力。

產能擴張方面，良維泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年的資本支出將會用在泰國廠與印度廠等。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。

