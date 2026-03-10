快訊

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

宇峻指出，上月受惠春節連續假期挹注，加上旗下人氣遊戲《FINAL FANTASY XIV》（簡稱FFXIV）繁中版銷售成長挹注，帶動營收表現再次衝高，期盼今年營運仍比去年更好。

據悉，宇峻2月營收結構中，《FFXIV》成長力道最大，《FFXIV》為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲，《FFXIV》提供多樣種族與職業，每個職業都有其獨特的技能和玩法，繁中版由宇峻與智寶國際聯合代理。

法人指出，《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲有高度期待，有別於目前多數遊戲採商城制度，本次《FFXIV》繁中版採月費制，市場看好遊戲上市後，可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估最快將在首季開始顯著貢獻業績。

展望未來，宇峻目前已規劃推出六款遊戲，包括自行發行以及授權中國大陸代理商發行的自研遊戲，將在今年陸續登場；其中，《三國群英傳:策定九州》，此為授權中國大陸開發的產品，台灣地區會由宇峻發行，《三國群英傳:格鬥版》已在電玩展有釋出，今年預計會在全球發行。

此外，宇峻旗下《英雄傳說閃之軌跡:北方戰役》去年已獲中國版號，內部預估今年則會授權中國大陸發行；而另一款遊戲《三國SLG》目前正在申請中國版號，盼今年能在中國大陸推出。

