寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

寶雅表示，截至2月底為止，全國共有471間寶雅，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

「POYA寶雅粉耀醫美節」3月11日至4月7日火熱登場。今年寶雅再度拉高回饋水位，聯手Avène雅漾、審美之選、貝膚黛瑪、AHC等64大頂尖醫美品牌，祭出震撼全場的優惠：POYA寶雅線上買消費滿$3,000現折$1,000，回饋無上限、買越多送越多，讓POYA寶雅線上買、各分店消費者在醫美節用最親民的價格，享受沙龍級的高規格呵護。

本次鎖定口碑爆棚的「PSK深海美肌專家Q10嫩白去角質凝膠」、醫美新寵「薇佳PDRN水光玻尿酸藻針凝乳」等多項熱門商品。無論是建立基礎保養的新手，還是追求高效回購的資深保養控，即日起至全台POYA寶雅門市，單筆消費滿$2,500馬上贈$1,000折價券，下次消費即可折抵，滿額再累贈！趁這波年度盛會，絕對是無痛入手、補足全年度美麗能量的最佳時機。