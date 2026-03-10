快訊

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

2天瀏覽量破千萬！台灣阿伯秀「百場演唱會」紀錄 身分曝光一票人驚呆

經典賽／日本戰捷克大谷翔平休兵 森下翔太、佐藤輝明「猛虎打線」扛雙箭頭

聽新聞
0:00 / 0:00

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
「POYA寶雅粉耀醫美節」3月11日至4月7日火熱登場。圖／寶雅提供
「POYA寶雅粉耀醫美節」3月11日至4月7日火熱登場。圖／寶雅提供

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

寶雅表示，截至2月底為止，全國共有471間寶雅，未來將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

「POYA寶雅粉耀醫美節」3月11日至4月7日火熱登場。今年寶雅再度拉高回饋水位，聯手Avène雅漾、審美之選、貝膚黛瑪、AHC等64大頂尖醫美品牌，祭出震撼全場的優惠：POYA寶雅線上買消費滿$3,000現折$1,000，回饋無上限、買越多送越多，讓POYA寶雅線上買、各分店消費者在醫美節用最親民的價格，享受沙龍級的高規格呵護。

本次鎖定口碑爆棚的「PSK深海美肌專家Q10嫩白去角質凝膠」、醫美新寵「薇佳PDRN水光玻尿酸藻針凝乳」等多項熱門商品。無論是建立基礎保養的新手，還是追求高效回購的資深保養控，即日起至全台POYA寶雅門市，單筆消費滿$2,500馬上贈$1,000折價券，下次消費即可折抵，滿額再累贈！趁這波年度盛會，絕對是無痛入手、補足全年度美麗能量的最佳時機。

布局 醫美 消費

延伸閱讀

御嵿營收／2月1.73億元、年增1.79% 累計3.42億元年增11.40%

瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%

聯發國際財報／雙茶飲品牌爆發 2025年獲利9,593.6萬元、大增六成

漢來美食營收／2月7.54億元 累計14.04億元、年增12.51%創同期新高

相關新聞

永捷營收／2月達1.77億元、年增55％ 創歷年同期新高

永捷（4714）10日公布2月合併營收為1.77億元，因農曆春節、228假期，工作天數較少，較上月營收減少25％，然受惠於PU材料穩健出貨、房產銷售入帳，單月營收較去年同期成長55％，累計前二月合併營收為4.14 億元，較去年同期成長95％，2月、前二月營收皆改寫歷年同期新高。

天品營收／2月年增逾5倍 AI 伺服器清洗業務動能熱轉

天品（6199）10日公告，2月營收4,315.5萬元，年增587.51%；累計前二月營收9,574.7萬元，年增574.56％。

良維營收／2月8.62億元、創同期新高 逆勢月增4.29%

良維（6290）10日公布2月營收8.62億元，創同期新高，月增4.29%，年增14.47%，今年前兩個月營收16.89億元，年增8.97%，由於2月工作天數大幅減少，營收仍超越1月，顯示大電流纜線產品需求相當暢旺，法人預估，3月營收可望挑戰新高，帶動第1季營收再戰新高。

《FFXIV》熱銷貢獻 宇峻2月營收再度站上2億元大關

遊戲研發商宇峻（3546）10日公告2月營收2.2億元，月增57.5%、年增127.4%，單月營收繼去年12月後，再度站上2億元大關；累計前二月營收3.59億元，年增51.2%。

寶雅營收／2月衝上24.13億元、年增22.87% 創同期新高

寶雅（5904）10日公布2026年2月營收24.13億元，年增22.87%；累計前兩月營收達47.88億元，年增9.22%。單月、累月營收皆創同期新高。

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。