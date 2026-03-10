深化低軌衛星產業 宣德科技拚今年雙位數成長

宣德（5457）科技10日董事會通過2025年財報，全年營收243億元，年增7%，每股純益（EPS） 2.77元，年增17%，毛利率則提升兩個百分點至18%。董事會同時決議配發現金股利1.5元。展望今年，該公司深化低軌衛星產業，目標營運達雙位數成長。

宣德表示，今年目標有三大發展目標，分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、FATP系統提升整合能力。伴隨今年美系客戶新機種推出，連接器及機構件部持續穩定成長。近期配合應國際大廠需求，投入大量研發資源，短期增加研發費用，但未來將能顯著強化量產。

低軌衛星部分，目前已有地面接收設備與衛星通訊相關線束及模組等產品，結合既有連接器與系統整合能力，逐步切入衛星通訊設備供應鏈，今年新機種將逐步放量。

博弈設備（Gaming Machine）將是今年新藍海，特別是正式獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德正式跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。值得一提的是，由於該北美客戶近期出現重大整併，同時橫跨博弈、金融領域，宣德成為策略夥伴後，相關設備訂單都將受惠。

此外，宣德亦積極布局POS終端設備、零售自動化設備及邊緣運算裝置等應用。該類產品通常具備較長產品生命周期與較高客製化需求，有助於提升產品附加價值及建立長期客戶關係，未來有望提升企業整體毛利率。

至於FATP業務由組裝事業群推動，整合連接器、線材模組、SMT與整機組裝能力，提供客戶從零組件、模組到整機組裝的一站式製造解決方案，有助於宣德加速由純代工（OEM）向設計代工（ODM）轉型的戰略布局。集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，橫跨中國大陸、東南亞及墨西哥，以搭配客戶群之生產及分散規劃，針對個別客戶的需求做調配。