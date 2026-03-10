智冠營收／2月6.99億元 月增19%、年增43%

智冠科技（5478）公布114年2月合併營收6.99億元，月增19%，年增43%，主係2月逢新年檔期，整體遊戲活動熱絡，貢獻集團點數儲值、廣宣收入及經銷通路業績表現亮眼；累計營收12.83億元，年增20.15%，集團整體營運維持穩健成長。

農曆新年消費熱潮持續發酵，MyCard深度經營玩家會員，祭出多項春日驚喜，透過社群互動等多元活動，送出MyCard萬點、手機、幸運黃金豆、日本來回機票等好禮，提升玩家活躍度；同時，MyCard導入FIDO驗證機制後，累計使用總人次已突破600萬，年成長逾3倍，MyCard團隊不僅優化交易流程，更積極構築驗證防線，全面保障會員的資產安全。

子公司中華網龍旗下《飄流幻境Re:星之方舟》推出新角色「安琪拉」、「奧古斯都」，迎來「涅墨亞」再度登場，帶來全新技能，同步開放元宵限時任務與全新地圖「長安」；《飄流幻境Online》、《女神Online》呼應三月春暖節慶推出多項道具回饋活動；慶祝中華網龍周年慶，《吞食天地M2.0無雙名將》、《吞食天地 多元宇宙》祭出系列活動，持續以豐富獎勵與更新內容推升遊戲活躍度。而《尋秦記》透過多元社群互動活動陪伴玩家歡度新春；擴充遊戲內容版圖。

子公司遊戲新幹線旗下多款經典遊戲《完美世界2 Online》、《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》及《信長之野望 Online》，於春季檔期陸續展開主題營運活動，涵蓋元宵慶典、春季限定任務、高難度BOSS對抗挑戰及人氣選拔復刻等多元內容，並祭出限定時裝與人氣英傑角色等豐富獎勵，全面強化玩家參與感與收藏動機。

藍新集團在穩定電商交易規模之際，持續深化產品迭代與場景拓展，包括三月將上線的Passkey無密碼支付驗證、及核心行動應用「藍新簡單收SoftPOS」，為集團營運注入長線動能。此外，去年底攜手捐募平台推出的「一站式捐募整合平台」已加速推向市場，結合支持者經濟、資安防護、穩定支付架構等雙方優勢，將鎖定2026年九合一選舉的募資需求，成為台灣關鍵金流設施的重要推手。

智冠科技旗下數位遊戲、網路行銷及金融科技三大事業群，持續順應產業發展方向，強化產布局與服務深度，為集團營運挹注穩定成長動能。