亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

春節連假業績報喜，為了犒賞員工春節期間的辛勞，董事長兼總經理藪內薰宣布，發放特別獎金，每位正職員工有3,000元到1萬元不等獎金，大手筆發出500萬紅包。

受惠國內旅遊、聚餐熱度回溫，聯名IP蠟筆小新高人氣發威，加上多元行銷策略奏效，2月來客數、客單價雙雙提升。2026甫上任的藪內薰，帶領團隊打出漂亮第一仗，他表示「為了應戰出國旅遊潮，營運作好布局，啟動多元價格帶體驗，蠟筆小新加價購活動，新品美味FAIR，首賣年節松葉蟹禮盒，一一發揮吸客效益。面對瞬息變化的市場，期許營運團隊繼續保持戰鬥力」。

亞洲藏壽司同步公告2025第4季合併營收13.8億，年增8％創歷史新高，稅後淨利0.2億，單季每股稅後盈餘0.51元。2025全年合併營收57.1億，年增6%，稅後淨利1.1億元、年增2%，每股稅後盈餘2.35元。

隨著上海門市關閉，營運重心回到台灣，揮別虧損陰霾，在既存店營收成長及新增門市雙引擎發動下，2025第4季合併營收與獲利穩定上升。2025全年台灣門市業績動能續強，在IP聯名扭蛋「吉伊卡哇」、「三麗鷗家族」、「史努比」助攻，首度推出加價購活動成功獲得迴響，坐收營收新高，惟受認列上海虧損下，獲利僅年增2%。