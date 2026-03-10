快訊

御嵿營收／2月1.73億元、年增1.79% 累計3.42億元年增11.40%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內餐飲業者御嵿（3522）10日公告2月合併營收為新台幣1.73億元，年增86.83%；累計1-2月合併營收為3.42億元，年增11.40%。

御嵿表示，主要受惠國內經濟成長動能強勁，帶動餐飲市場回溫，春節與尾牙檔期需求大增，以及公司新展店開始挹注貢獻與品牌升級策略發酵所致。

尾牙春節需求強勁 訂席桌次較去年同期增加近一倍

御嵿表示，由於今年春節連假較長，加上企業尾牙活動恢復熱絡，帶動年節餐飲市場明顯回溫。

集團旗下多個宴會品牌與精緻餐飲品牌，均出現訂席需求大幅增加的情況，整體訂席桌次較去年同期成長近一倍。以今年訂席狀況來看，企業客戶與家庭聚餐需求同步回升，顯示國內消費者對餐飲服務的信心明顯恢復。

而御嵿在菜色設計、服務流程與場域體驗上的持續優化，使得回流客與新客戶同步提升，亦成為合併營收成長的重要推力之一。

品牌升級策略奏效 品牌餐廳與食材貿易業績均創高

御嵿近年積極推動品牌升級與多元化布局，包含新品牌開發、餐飲體驗升級、跨領域合作與高級食材供應鏈的深化。

其中，新開幕的潮牌烤鴨餐廳「鴨覓」第二間分店「信義南山店」於2025年12月中開幕後，即迅速累積穩定客群，鴨覓品牌餐廳在年輕消費族群獲得高度肯定，營收表現持續創高。

而晶強和牛貿易2月份亦創下單月新高業績，主要受惠於年節禮品需求、企業採購回溫，以及高端餐飲與大型連鎖量販通路對優質食材的訂單量提升，加上該集團在供應鏈整合、品質控管與物流效率上的優勢，成功吸引更多合作夥伴與大型客戶。

國內餐飲景氣回溫 可望持續推升全年營運成長動能

根據市場觀察，國內餐飲消費景氣自去年下半年起逐步回升，今年春節檔期更呈現明顯成長動能。無論是宴會市場、家庭聚餐、企業活動或高端餐飲，均出現需求擴張的趨勢。御嵿集團在多品牌、多通路的布局下，能夠有效掌握不同客群的消費需求，並在景氣回溫的環境中取得更大成長空間。

展望今年，御嵿集團對整體營運保持審慎樂觀態度，預估在餐飲市場回溫、品牌策略深化與新事業拓展的帶動下，全年營運可望持續成長。

