騰勢營收／2月6,257萬元 累計1.3億元年增17.17% 男性市場需求升溫

騰勢（7889）10日公告2026年2月營收6,257萬元，年減1.14%；累計2026年1至2月合併營收達1.3億元，年增17.17％。

騰勢表示，今年2月部分通路銷售與物流節奏受到節慶因素影響，在比較基期及工作天數差異下，單月營收表現略受影響，惟整體營運動能仍維持穩健，累計前兩月營收仍繳出年增17.17％的成績。

騰勢表示，從累計前兩月營收表現來看，保健產品與寵物健康品的營收比重分別為67％、32％，其中來自保健產品的營收明顯年增12.71％，主要受惠於近年來消費者對於健康管理的重視程度持續提升，尤其在後疫情時代，日常營養補充、免疫調節、體能維持、心血管保養等議題更加關注，加上近期公司推出主打男性健康管理的新品牌，包括瑪卡、精氨酸等產品於市場反應熱烈，該品牌前兩月營收則有年增率超過八倍的優異表現，不僅可見男性族群對健康管理與機能保健產品的意識逐步提高，也為公司保健品事業帶來新一波的成長動能。

根據市場研究機構TechSci Research報告指出，2024年全球男性保健品市場規模達635.9億美元，預估至2030年將以年複合成長率8.36％的速度放大。騰勢進一步指出，尤其在工作壓力、作息不規律與亞健康族群增加的背景下，男性族群對於營養補充、生殖健康與功能性產品的需求持續增加，公司亦持續透過產品創新與多品牌策略拓展相關產品線，並結合既有電商與實體通路優勢，持續提升男性相關保健產品市場的滲透率，並為公司營運帶來正面的挹注。

展望2026年，騰勢維持審慎樂觀看法。騰勢將持續觀察人寵健康產業的消費趨勢變化，以「保健產品×寵物健康品」雙引擎策略為核心營運主軸，強化產品研發能力，適時推出符合市場需求的新品，目前已規劃2026年保健與寵物分別有3個系列以上的產品問市，並透過品牌經營與市場行銷策略提升產品辨識度，同時強化數位通路與會員經營，以提升客戶黏著度與回購率，擴大營運動能。