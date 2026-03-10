瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%

聯發國際（2756）10日公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後純益為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘（EPS）為3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。

2026-03-10 16:04