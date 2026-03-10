聽新聞
0:00 / 0:00
瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%
瓦城（2729）泰統集團10日公告2月合併營收達7.24億元，年增54.31%，創單月歷史新高，亦為集團單月營收首度突破7億元大關；累計前二月營收12億元，較去年同期成長4.39%。
瓦城泰統集團董事長徐承義表示，美國首店的開幕象徵集團國際化發展的重要里程碑，未來將以洛杉磯為起點，逐步拓展北美市場，持續將東方料理連鎖經營模式推向國際市場。
2月適逢農曆春節，集團提前布局規畫，集結多品牌推出外帶年菜及新春套餐組合，更首度推出限量異業合作優惠福袋，成功吸引用餐人潮，其中春節檔期業績更較去年同期成長9%。
春節檔期後，集團接續把握西洋情人節與228連假商機，旗下各品牌餐廳來客數皆顯著成長，帶動業績攀升；同時尾牙春酒專案持續熱銷助攻，進一步挹注營收表現。
此外，集團亦持續深化數位會員經營，透過 wa10 APP 規劃會員專屬回饋，提升顧客黏著度並刺激回流消費，為整體營運動能再添助力。
春季出遊商機、聚餐需求推動 續添首季營運柴火
展望後市，隨春季氣候回暖，民眾出遊與聚餐意願提升，加上各大企業春酒聚會需求延續，集團看好餐飲市場消費動能維持熱絡，有望帶動旗下各品牌餐廳來客量穩步成長。
同時，集團尾牙春酒專案持續熱銷，各品牌訂席穩定成長，集團亦積極深耕會員經營，促進顧客回流用餐，並觀察市場趨勢與需求，靈活調整行銷策略，期望在多元檔期與穩定來客驅動下，助攻首季營運續創佳績。
放眼全球市場，瓦城泰統集團迎來首間海外門市，正式開啟國際布局新篇章。美國首店以全新品牌 「Very Thai by 瓦城」 插旗洛杉磯指標商場 Westfield Century City，預計於 三月中旬正式啟動試營運。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。