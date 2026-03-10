快訊

晶呈科技營收／2月1億元、年增93.58% 外銷出貨大幅增加

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

晶呈科技（4768）9日公布2月營收1億元，年增約93.58%、月減38.59%；前兩月累計營收2.65億元，年增159.72%。

晶呈科技表示，2月營收較去年同期大幅成長，主因為外銷客戶需求較去年同期增加；營收月減主因則為外銷市場部分出貨遞延至下月，且內銷市場因工作天數較前月減少，導致營收較前月稍減。

晶呈科技去年下半年起外銷需求回溫，帶動營收成長。晶呈科技日前於法說會中指出，預估今年整年度氣體出貨會達25,000支鋼瓶。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

產能規劃部分，晶呈科技於去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，預計於2026年第2季投產，年產值上看20-25億元。此外，旗下TGV玻璃載板技術，目前也已有12家客戶進入驗證階段，法人認為，該技術有望帶動業績成長。

營收 客戶 晶呈科技

相關新聞

亞洲藏壽司營收／2月5.4億元創同期新高 發500萬紅包犒賞員工人人有獎

亞洲藏壽司（2754）10日公告2月營收5.4億元，年增30.2%，創同期新高；累積前兩月營收10.2億元，年增13%。

御嵿營收／2月1.73億元、年增1.79% 累計3.42億元年增11.40%

國內餐飲業者御嵿（3522）10日公告2月合併營收為新台幣1.73億元，年增86.83%；累計1-2月合併營收為3.42億元，年增11.40%。

騰勢營收／2月6,257萬元 累計1.3億元年增17.17% 男性市場需求升溫

騰勢（7889）10日公告2026年2月營收6,257萬元，年減1.14%；累計2026年1至2月合併營收達1.3億元，年增17.17％。

瓦城營收／2月7.24億元 創單月新高、年增54.31%

瓦城（2729）泰統集團10日公告2月合併營收達7.24億元，年增54.31%，創單月歷史新高，亦為集團單月營收首度突破7億元大關；累計前二月營收12億元，較去年同期成長4.39%。

晶呈科技營收／2月1億元、年增93.58% 外銷出貨大幅增加

晶呈科技（4768）9日公布2月營收1億元，年增約93.58%、月減38.59%；前兩月累計營收2.65億元，年增159.72%。

聯發國際財報／雙茶飲品牌爆發 2025年獲利9,593.6萬元、大增六成

聯發國際（2756）10日公告2025年營運表現，受惠於旗下茶飲品牌Sharetea歇腳亭和UG的雙箭齊發，全年合併營收達11.73億元，年增達70%，創下歷史新高，稅後純益為9,593.6萬元，年增62%，每股盈餘（EPS）為3.93元，在營收和獲利上都堪稱餐飲業績優生。

