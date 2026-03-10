這檔生技股曾飆278元！券商辭任、將停止興櫃交易 股價僅剩3.5元

檢測試劑廠普生（4117）因主辦輔導推薦證券商統一綜合證券及協辦輔導推薦證券商國泰綜合證券相繼辭任，依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」相關規定，將自3月13日起停止公司普通股股票在證券商營業處所買賣。消息衝擊市場信心，普生10日興櫃股價重挫，盤中一度跌至3.5元，跌幅逾五成。

普生指出，依櫃檯買賣中心函示，因主辦與協辦輔導推薦券商均辭任，符合興櫃審查準則第38條第1項第1款與第2款規定，因此自3月13日起停止股票在證券商營業處所買賣。

公司表示，目前已積極洽詢其他證券商擔任主辦輔導推薦證券商，希望儘速完成相關程序。對於此次事件造成股東不便，公司亦表達歉意。

普生主要從事體外診斷試劑與檢測產品開發，疫情期間受惠檢測需求爆發，加上檢測題材帶動市場資金追捧，股價曾一度衝上278元高點。不過隨著疫情趨緩、檢測需求回落，相關產業熱度降溫，公司股價近年也明顯回落。

普生日前宣布，今年再度攜手富邦產險推出癌症險結合健康檢測服務，透過保險與健康管理結合，鼓勵保戶建立定期檢測與健康追蹤習慣，從被動治療轉向主動健康管理，並藉此拓展精準醫療市場。公司表示，旗下新一代全自動CellBio™循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統，採用自有專利濾膜分離技術，可透過非侵入性抽血方式捕捉血液中的循環腫瘤細胞，協助進行癌症早期風險評估與治療追蹤。目前普生也正導入AI影像分析技術，整合液態活檢與數位醫療應用，並持續擴大與醫院及診所合作，強化精準醫療布局。