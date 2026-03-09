快訊

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

威聯通財報／2025年 EPS 44.56元 現金股利38元

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

NAS大廠威聯通（7805）於9日公告去年財報，2025年合併營收達62.5億元，年增5.8%；歸屬於母公司業主淨利13.5億元，年增13.8%；每股盈餘（EPS）為44.56元。第4季營收16.5億元，季增10.2%，年增5%；歸屬於母公司業主淨利4.2億元，季增9.7%，年增40%；每股盈餘（EPS）為13.72元。公司決議分派現金股利38元。

法人指出，今年在工業電腦景氣逐漸復甦的背景下，再加上邊緣AI裝置逐漸興起威聯通有望迎來雙位數成長，再加上員工獎酬提存降低，公司的獲利表現將會進一步提升。公司已儲存業務為基礎，拓展至網通、視訊整合等領域，完善產品線，並以輔助的角色，與四大CSP廠結合並協助完善邊緣端功能；同時公司採用全球在地化策略，在各個國家佈點，提供售前及售後服務，提高市占率。

法人看好其在AI趨勢下，企業及消費者資料使用量大增，將會帶動需求。研調機構調查也顯示，NAS將維持13%的年複合成長率，市場規模將於2036年底超過1,270億美元，優於一般工業電腦。

營收 母公司 工業電腦

延伸閱讀

良維財報／2025年獲利14.06億元創新高 今年續戰新高

新普財報／2025年獲利年增6.03%、EPS達30.6元 賺逾3個股本

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

至上財報／2025年第4季獲利大贏前三季總和 全年每股賺5.02元

相關新聞

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

新普2025年賺逾三股本

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日公布去年稅後純益56.62億元，年增6.03%，每股純益30.6元，大賺逾三個股本。展望後市，法人看好，新普今年非IT業務持續成長，有望帶動全年營收、獲利優於去年。

雍智2025年 EPS 15.42元 發9元現金

半導體測試介面廠雍智（6683）昨（9）日公告去年第4季稅後純益1.45億元，季減4.32%，持平前年同期，每股純益5.34元。去年獲利4.2億元，年減12.5%，每股純益15.42元。

聰泰2025年 EPS 5.49元

聰泰（5474）昨（9）日公布去年第4季稅後純益5,390萬元，季減30.8%，年減37.3%，每股純益1.36元。去年毛利率41%，遠低於2024年的51.19％，拖累稅後純益降至2.18億元，年減23%，每股純益5.49元。

南俊2025年 EPS 5.59元

滑軌廠南俊國際（6584）昨（9）日公布去年第4季稅後純益1.66億元，創單季新高，季增27.6%，年增225%，每股純益2.48元。去年稅後純益3.69億元，創掛牌來新高，年增92.4%，每股純益5.59元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發2.5元現金股利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。