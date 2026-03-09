聽新聞
0:00 / 0:00
益張2025年每股賺5.97元 擬配息每股5元
商用置物設備廠益張今天公布去年財報，合併營收新台幣16.4億元，年減5.89%，合併毛利率25.27%，較前年的25.42%下降0.15個百分點，歸屬母公司業主淨利2億元，基本每股盈餘5.97元。
益張董事會決議通過配發現金股利每股5元，並將於6月4日舉行股東常會。
益張指出，去年營收略為下滑，主因新台幣升值，以及歐盟大客戶商店展示設備需求下降。近幾年在特殊金屬材質、自有品牌系列產品出貨比重穩健提升，才能造就毛利率維持近幾年相對高水準。
益張表示，10幾年前即布局特殊金屬材質產品開發，在醫療院所及諸多應用市場已廣為採用，近10年來產品出貨比重穩健提升，顯示市場接受度及需求持續攀升。
除海外市場布局外，益張指出，近年積極深耕國內，主推移動式倉儲的自有品牌產品，包含客製化AGV棧板、電控式移動倉儲，同時，搭配自主開發的倉儲管理系統，從存儲、搬運到智慧化管理，提供一站式服務的物流倉儲解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。