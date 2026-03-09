快訊

益張2025年每股賺5.97元 擬配息每股5元

中央社／ 台北9日電

商用置物設備廠益張今天公布去年財報，合併營收新台幣16.4億元，年減5.89%，合併毛利率25.27%，較前年的25.42%下降0.15個百分點，歸屬母公司業主淨利2億元，基本每股盈餘5.97元。

益張董事會決議通過配發現金股利每股5元，並將於6月4日舉行股東常會。

益張指出，去年營收略為下滑，主因新台幣升值，以及歐盟大客戶商店展示設備需求下降。近幾年在特殊金屬材質、自有品牌系列產品出貨比重穩健提升，才能造就毛利率維持近幾年相對高水準。

益張表示，10幾年前即布局特殊金屬材質產品開發，在醫療院所及諸多應用市場已廣為採用，近10年來產品出貨比重穩健提升，顯示市場接受度及需求持續攀升。

除海外市場布局外，益張指出，近年積極深耕國內，主推移動式倉儲的自有品牌產品，包含客製化AGV棧板、電控式移動倉儲，同時，搭配自主開發的倉儲管理系統，從存儲、搬運到智慧化管理，提供一站式服務的物流倉儲解決方案。

歐盟 益張 現金股利

相關新聞

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

