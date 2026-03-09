良維財報／2025年獲利14.06億元創新高 今年續戰新高

良維（6290）9日公布2025年稅後純益14.06億元，創歷史新高，年增39.2%，2025年每股稅後純益（EPS）為8.73元，2024年EPS為6.41元，該公司也公告配發6.2元現金股利，預期大電力產品將成為輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台的主流，並推動良維2026年業績將再戰新高。

值得注意的是，良維2025年第4季稅後純益4.19億元，創單季新高；2025年第4季EPS為2.6元，2025年第3季EPS為2.57元，2024年第4季EPS為2.11元。

同時，良維2025年毛利率31.42%，優於2024年的24.86%，顯示本業獲利能力大增。

針對2026年業績展望，良維之前表示，雲端服務供應商（CSP）的成長就是公司的成長，良維會跟著CSP加速成長。根據預估，2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率就有38%，良維在大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應之下，2026年大電流纜線仍是成長主力。

針對與輝達合作、800V HVDC，以及除了大客戶亞馬遜AWS之外，微軟與Google等其他CSP的合作進度，良維之前表示，受限於保密協定，不便透露細節，但與全球主要CSP，都有各式各樣的專案順利進行中，有些合作已有量產、有些送樣承認、有些則在洽談中。

產能擴張方面，良維之前說，泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年的資本支出將會用在泰國廠與印度廠等。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。