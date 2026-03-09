快訊

良維財報／2025年獲利14.06億元創新高 今年續戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

良維（6290）9日公布2025年稅後純益14.06億元，創歷史新高，年增39.2%，2025年每股稅後純益（EPS）為8.73元，2024年EPS為6.41元，該公司也公告配發6.2元現金股利，預期大電力產品將成為輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台的主流，並推動良維2026年業績將再戰新高。

值得注意的是，良維2025年第4季稅後純益4.19億元，創單季新高；2025年第4季EPS為2.6元，2025年第3季EPS為2.57元，2024年第4季EPS為2.11元。

同時，良維2025年毛利率31.42%，優於2024年的24.86%，顯示本業獲利能力大增。

針對2026年業績展望，良維之前表示，雲端服務供應商（CSP）的成長就是公司的成長，良維會跟著CSP加速成長。根據預估，2025-2030年光資料中心基礎建設投入的資金，年複合成長率就有38%，良維在大電流纜線在機櫃與配電系統高度契合、客製化，以及泰國、印度廠在地供應之下，2026年大電流纜線仍是成長主力。

針對與輝達合作、800V HVDC，以及除了大客戶亞馬遜AWS之外，微軟與Google等其他CSP的合作進度，良維之前表示，受限於保密協定，不便透露細節，但與全球主要CSP，都有各式各樣的專案順利進行中，有些合作已有量產、有些送樣承認、有些則在洽談中。

產能擴張方面，良維之前說，泰國廠已經由一個廠增至兩個廠，並購買一塊地準備蓋新廠，目前大電力產品約70%到80%在泰國生產，鎖定美國市場為主，2026年的資本支出將會用在泰國廠與印度廠等。印度將聚焦當地市場與安規取得工作，後續亦有能力出口到海外市場。

資本支出 基礎建設

相關新聞

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

