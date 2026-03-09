快訊

中光電營收／2月28.73億元 月減10%、年增12%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

中光電（5371）9日公告今年2月合併營收28.73億元，較元月份合併營收32.06億元減少10%，相較去年同期之25.73億元則成長12%。累計115年前二個月合併營收為60.79億元，較去年同期成長12%。

中光電影像產品2月合併營收5.49億元，出貨量3.4萬多台，受到傳統淡季與農曆年假影響，分別較元月減少31%及33%，相較去年同期則分別減少24%及31%。累計2026年前二個月影像產品合併營收13.44億元，較去年同期減少11%；出貨量則約8.5萬多台，年減19%。展望3月，部分交貨受到中東戰爭影響遞延，因此預期影像產品整體出貨量將較2月微幅成長。

節能產品2月由於淡季與農曆年工作天數減少影響，合併營收13.46億元，較元月減少21%，但較去年同期成長18%。2月大尺寸TV/PID營收為2.25億元，月減56%；Monitor產品營收為4億元，月減3%；NB機種營收4.92億元，月減4%；Tablet機種營收0.27億元，月減28%。

2月節能產品整體出貨量194.6萬片/台，分別較元月及去年同期減少23%及7%。累計前二個月節能產品合併營收30.43億元，較去年同期成長19%，出貨量447萬片/台，與去年同期相當。展望3月，受惠於季底需求回溫，預期節能產品整體出貨量將較2月大幅成長。

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

