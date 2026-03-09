聽新聞
中光電營收／2月28.73億元 月減10%、年增12%
中光電（5371）9日公告今年2月合併營收28.73億元，較元月份合併營收32.06億元減少10%，相較去年同期之25.73億元則成長12%。累計115年前二個月合併營收為60.79億元，較去年同期成長12%。
中光電影像產品2月合併營收5.49億元，出貨量3.4萬多台，受到傳統淡季與農曆年假影響，分別較元月減少31%及33%，相較去年同期則分別減少24%及31%。累計2026年前二個月影像產品合併營收13.44億元，較去年同期減少11%；出貨量則約8.5萬多台，年減19%。展望3月，部分交貨受到中東戰爭影響遞延，因此預期影像產品整體出貨量將較2月微幅成長。
節能產品2月由於淡季與農曆年工作天數減少影響，合併營收13.46億元，較元月減少21%，但較去年同期成長18%。2月大尺寸TV/PID營收為2.25億元，月減56%；Monitor產品營收為4億元，月減3%；NB機種營收4.92億元，月減4%；Tablet機種營收0.27億元，月減28%。
2月節能產品整體出貨量194.6萬片/台，分別較元月及去年同期減少23%及7%。累計前二個月節能產品合併營收30.43億元，較去年同期成長19%，出貨量447萬片/台，與去年同期相當。展望3月，受惠於季底需求回溫，預期節能產品整體出貨量將較2月大幅成長。
