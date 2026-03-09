中光電營收／2月28.73億元 月減10%、年增12%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

2026-03-09 19:10