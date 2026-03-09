聽新聞
漢康創新板上市 證交所審議通過
臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。
有關英屬開曼群島商漢康生技股份有限公司（HanchorBio Inc.）的相關基本資料，公司董事長為劉世高，公司申請上市的資本額為13.02億元。輔導上市的承銷商為國泰綜合證券。
漢康主要業務為免疫治療抗癌生物新藥開發。市場結構上，公司仍處於研發期，內外銷占比均為0%（2024年度）。全體董事持股比率上，董事9席，占49.97%。
漢康的稅前淨損、每股稅後虧損分別為：2023年5.91億元、11.36元。2024年13.54億元、20.36元。2025年前三季1.25億元、1.32元。
