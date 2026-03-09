新普財報／2025年獲利年增6.03%、EPS達30.6元 賺逾3個股本

電池模組龍頭新普（6121）9日公布2025年財報，在IT本業持穩，及子公司AES-KY（6781）為主的非IT業務成長下，帶動新普去年毛利率、營益率同步成長，激勵稅後純益來到56.62億元，年增6.03%，每股純益達30.6元，賺逾3個股本。展望後市，法人預估，新普今年非IT業務將持續成長，有望帶動新普今年營收、獲利優於去年。

新普2025年營收821.5億元，年增2.69%；毛利率15.45%，年增1.25個百分點；營益率9.41%，年增1.39個百分點。

新普2025年第4季營收237.51億元，季增16.46%，年增10.89%；毛利率15.96%，季增0.28個百分點，年增0.22個百分點；營益率10.62%，季增1.29個百分點，年增1.31個百分點；稅後純益17.28億元，季增18.6%、年增12.35%；每股純益9.34元。

此外，新普董事會決議現金股利分配，2025年下半年配發12.3元。另，新普將於5月29日召開股東會，將全面改選董事會。

新普2025年毛利率成長，主要在於產品組合持續優化，尤其以AES為主的非IT業務毛利率較高，在AES持續成長下，2025年新普非IT業務占整體營收比重已逾兩成，新普看好今年非IT業務比重將持續攀升，有望帶動2026年新普整體毛利率持續向上。

展望後市，法人預估，由於上半年為傳統消費性電子產業淡季，預期新普IT業務上半年與去年相當，關鍵仍要看下半年需求。不過，新普非IT業務成長態勢明確，主要是AES在AI伺服器BBU需求持續暢旺下，將帶動新普非IT業務今年持續成長。