快訊

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2波冷氣團接力發威！明天濕冷高山恐降雪 這天最冷低溫下探10度

聽新聞
0:00 / 0:00

新普財報／2025年獲利年增6.03%、EPS達30.6元 賺逾3個股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組龍頭新普（6121）9日公布2025年財報，在IT本業持穩，及子公司AES-KY（6781）為主的非IT業務成長下，帶動新普去年毛利率、營益率同步成長，激勵稅後純益來到56.62億元，年增6.03%，每股純益達30.6元，賺逾3個股本。展望後市，法人預估，新普今年非IT業務將持續成長，有望帶動新普今年營收、獲利優於去年。

新普2025年營收821.5億元，年增2.69%；毛利率15.45%，年增1.25個百分點；營益率9.41%，年增1.39個百分點。

新普2025年第4季營收237.51億元，季增16.46%，年增10.89%；毛利率15.96%，季增0.28個百分點，年增0.22個百分點；營益率10.62%，季增1.29個百分點，年增1.31個百分點；稅後純益17.28億元，季增18.6%、年增12.35%；每股純益9.34元。

此外，新普董事會決議現金股利分配，2025年下半年配發12.3元。另，新普將於5月29日召開股東會，將全面改選董事會。

新普2025年毛利率成長，主要在於產品組合持續優化，尤其以AES為主的非IT業務毛利率較高，在AES持續成長下，2025年新普非IT業務占整體營收比重已逾兩成，新普看好今年非IT業務比重將持續攀升，有望帶動2026年新普整體毛利率持續向上。

展望後市，法人預估，由於上半年為傳統消費性電子產業淡季，預期新普IT業務上半年與去年相當，關鍵仍要看下半年需求。不過，新普非IT業務成長態勢明確，主要是AES在AI伺服器BBU需求持續暢旺下，將帶動新普非IT業務今年持續成長。

現金股利 每股純益 毛利率

延伸閱讀

宜特財報／2025年獲利3.67億元、每股賺4.81元 今年看三大新動能發酵

上海商銀自結前兩月獲利32.01億元、年增4.6% 每股賺0.66元

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

相關新聞

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。