宜特財報／2025年獲利3.67億元、每股賺4.81元 今年看三大新動能發酵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

電子產品驗證服務廠宜特（3289）9日公布2025年財報，雖然第4季與全年獲利較前一年度回落，但在AI、高速運算與先進製程相關驗證需求支撐下，全年合併營收仍改寫新高、達48.4億元。市場關注的是，宜特去年提前為新技術與新產能布局，短期壓抑獲利表現，但也為後續營運成長預作準備。

就單季表現來看，宜特2025年第4季合併營收12.3億元，季減3.5%、年增11.2%；毛利率25.6%，季增1.2個百分點、年減2個百分點；營益率4.5%，季減2.1個百分點、年減2.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益0.55億元，季減25.9%、年減39.3%，單季每股純益0.61元。單季營收維持年增，但獲利面明顯承受費用與股本膨脹壓力。

從全年來看，宜特2025年合併營收48.4億元，年增11.4%；毛利率27%，年減1.4個百分點；營益率7.2%，年減1.7個百分點；歸屬母公司業主稅後純益3.67億元，年減23.8%，每股純益4.81元。整體而言，宜特2025年呈現營收續創高、但獲利未同步擴大的走勢，反映公司在新技術領域擴廠、加碼研發與人力布局後，成本與費用率同步墊高。

展望後市，宜特今年營運主軸將鎖定先進製程2奈米ALD新材料驗證、AI高速運算驗證，以及矽光子相關測試三大方向。公司先前已說明，去年為了承接後續需求，提前投入擴廠與研發團隊，致使折舊與費用先行反映；隨著相關新服務逐步放量，加上市場對AI ASIC、高速傳輸與矽光子驗測需求升溫，法人也看好宜特上半年訂單維持穩健，下半年新服務效益有機會進一步顯現。

營收 宜特

相關新聞

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

