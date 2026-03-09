宜特財報／2025年獲利3.67億元、每股賺4.81元 今年看三大新動能發酵

電子產品驗證服務廠宜特（3289）9日公布2025年財報，雖然第4季與全年獲利較前一年度回落，但在AI、高速運算與先進製程相關驗證需求支撐下，全年合併營收仍改寫新高、達48.4億元。市場關注的是，宜特去年提前為新技術與新產能布局，短期壓抑獲利表現，但也為後續營運成長預作準備。

就單季表現來看，宜特2025年第4季合併營收12.3億元，季減3.5%、年增11.2%；毛利率25.6%，季增1.2個百分點、年減2個百分點；營益率4.5%，季減2.1個百分點、年減2.5個百分點；歸屬母公司業主稅後純益0.55億元，季減25.9%、年減39.3%，單季每股純益0.61元。單季營收維持年增，但獲利面明顯承受費用與股本膨脹壓力。

從全年來看，宜特2025年合併營收48.4億元，年增11.4%；毛利率27%，年減1.4個百分點；營益率7.2%，年減1.7個百分點；歸屬母公司業主稅後純益3.67億元，年減23.8%，每股純益4.81元。整體而言，宜特2025年呈現營收續創高、但獲利未同步擴大的走勢，反映公司在新技術領域擴廠、加碼研發與人力布局後，成本與費用率同步墊高。

展望後市，宜特今年營運主軸將鎖定先進製程2奈米ALD新材料驗證、AI高速運算驗證，以及矽光子相關測試三大方向。公司先前已說明，去年為了承接後續需求，提前投入擴廠與研發團隊，致使折舊與費用先行反映；隨著相關新服務逐步放量，加上市場對AI ASIC、高速傳輸與矽光子驗測需求升溫，法人也看好宜特上半年訂單維持穩健，下半年新服務效益有機會進一步顯現。