威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。

威聯通2025年營收62.49億元，年增5.74%；毛利率56.64%，年減0.66個百分點；營益率22.13%，年增3.53個百分點。

威聯通2025年第4季營收16.53億元，季增10.2%、年增4.95%；毛利率57.67%，季減1.85個百分點，年增4.18個百分點；營益率20.96%，季減1.73個百分點，年增3.11個百分點；稅後純益4.2億元，季增9.66%、年增40%，每股純益13.72元。

此外，威聯通董事會通過擬配發現金股利38元，以9日收盤價572元計算，現金殖利率約6.64%，以及盈餘轉增資配股2元。威聯通預計5月27日舉行股東會。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率約10%至15%，2026年預計在沒有匯率干擾下，NAS產業成長10%至20%可以期待，加上威聯通增加新產品線Scale-out儲存方案，2025年有醫療、金融等新專案，有望帶動2026年營運。

威強電暨威聯通董事長張明智指出，公司看好邊緣AI商機，以及先進Scale-out 儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年營運表現將超過產業均值。

針對記憶體漲價缺貨影響，威聯通總經理劉文義先前分析，2025年5、6月已經知道記憶體將面臨缺貨漲價情況，因此提早備貨DDR4，短期間貨源夠用，威聯通也加速將使用DDR4的產品改為DDR5。至於記憶體漲價的新增成本，威聯通可透過漲價反映。