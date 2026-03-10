快訊

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

名店「肥前屋」復活！大份鰻魚飯「漲100元」　開幕日、排隊規定曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

經濟日報／ 記者秦鈺翔吳凱中／台北報導
威聯通董事長張明智。記者吳凱中／攝影
威聯通董事長張明智。記者吳凱中／攝影

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。 

威聯通2025年營收62.49億元，年增5.74%；毛利率56.64%，年減0.66個百分點；營益率22.13%，年增3.53個百分點。

威聯通2025年第4季營收16.53億元，季增10.2%、年增4.95%；毛利率57.67%，季減1.85個百分點，年增4.18個百分點；營益率20.96%，季減1.73個百分點，年增3.11個百分點；稅後純益4.2億元，季增9.66%、年增40%，每股純益13.72元。

此外，威聯通董事會通過擬配發現金股利38元，以9日收盤價572元計算，現金殖利率約6.64%，以及盈餘轉增資配股2元。威聯通預計5月27日舉行股東會。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率約10%至15%，2026年預計在沒有匯率干擾下，NAS產業成長10%至20%可以期待，加上威聯通增加新產品線Scale-out儲存方案，2025年有醫療、金融等新專案，有望帶動2026年營運。

威強電暨威聯通董事長張明智指出，公司看好邊緣AI商機，以及先進Scale-out 儲存市場成長動能，在新專案帶動下，預計2026年營運表現將超過產業均值。

針對記憶體漲價缺貨影響，威聯通總經理劉文義先前分析，2025年5、6月已經知道記憶體將面臨缺貨漲價情況，因此提早備貨DDR4，短期間貨源夠用，威聯通也加速將使用DDR4的產品改為DDR5。至於記憶體漲價的新增成本，威聯通可透過漲價反映。

營收 DDR5 記憶體

延伸閱讀

中傑財報／2025年每股賺3.5元 擬超額配發5元現金股利

至上財報／2025年 EPS 5.02元 擬配息3.8元、殖利率逾5%

大東電財報／2025年每股賺13.61元創歷史新高 每股配息8元

華城財報／2025年獲利44.19億元、年增3.1％ 創歷史新高

相關新聞

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

新普2025年賺逾三股本

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日公布去年稅後純益56.62億元，年增6.03%，每股純益30.6元，大賺逾三個股本。展望後市，法人看好，新普今年非IT業務持續成長，有望帶動全年營收、獲利優於去年。

雍智2025年 EPS 15.42元 發9元現金

半導體測試介面廠雍智（6683）昨（9）日公告去年第4季稅後純益1.45億元，季減4.32%，持平前年同期，每股純益5.34元。去年獲利4.2億元，年減12.5%，每股純益15.42元。

聰泰2025年 EPS 5.49元

聰泰（5474）昨（9）日公布去年第4季稅後純益5,390萬元，季減30.8%，年減37.3%，每股純益1.36元。去年毛利率41%，遠低於2024年的51.19％，拖累稅後純益降至2.18億元，年減23%，每股純益5.49元。

南俊2025年 EPS 5.59元

滑軌廠南俊國際（6584）昨（9）日公布去年第4季稅後純益1.66億元，創單季新高，季增27.6%，年增225%，每股純益2.48元。去年稅後純益3.69億元，創掛牌來新高，年增92.4%，每股純益5.59元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發2.5元現金股利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。