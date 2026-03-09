華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

業外方面，華研表示，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票已於2025年上半年處分完畢，2025年度認列金融資產處分及評價利益1.2億元，加以投資性不動產租金收益及利息收入等，2025年整體業外淨利2.2億元，較前一年度的1.5億元增加40.6%。

華研表示，大型巡演隨著林宥嘉《idol》於2024年底完美收官，動力火車《都是因為愛》於2025年10月圓滿落幕，2025年適逢正常的演唱會準備周期，演唱會場次較少，影響營收及利益，惟公司積極安排藝人參與各地音樂節、跨年與尾牙等商業活動及品牌代言，抵銷了部分影響，並持續投入優質新作品產出及新一輪巡迴演唱會的籌備。

動力火車《一路向前》演唱會台北場宣布於2026年5月15日、16日、17日連三晚舉行，2026年1月一開賣3場門票即已完售，除了台北場，也規劃展開海外巡演。

華研表示，持續投資於音樂創作，2026年將擴大舉辦第20屆詞曲創作大賽，挖掘並培養新生代詞曲創作者，提供得獎者百萬預付簽約金及免費入席華研音樂創作營等機會，配合藝人推出優質新作品，豐富音樂曲庫，期望在數位串流風潮與實體演出現場體驗並行的環境下，持續蓬勃華語音樂市場、營運續創佳績。