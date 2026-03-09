快訊

華研財報／2025年 EPS 10.3元、配息8元 現金殖利率8.4％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華研國際音樂（8446）9日公告，2025年稅後純益5.45億元，年減10%，每股稅後純益（EPS）10.3元，董事會決議，擬配發每股現金股利8元，以9日收盤價95元計算，現金殖利率約8.4％。

業外方面，華研表示，持有的Cloud Village Inc.（網易雲音樂）股票已於2025年上半年處分完畢，2025年度認列金融資產處分及評價利益1.2億元，加以投資性不動產租金收益及利息收入等，2025年整體業外淨利2.2億元，較前一年度的1.5億元增加40.6%。

華研表示，大型巡演隨著林宥嘉《idol》於2024年底完美收官，動力火車《都是因為愛》於2025年10月圓滿落幕，2025年適逢正常的演唱會準備周期，演唱會場次較少，影響營收及利益，惟公司積極安排藝人參與各地音樂節、跨年與尾牙等商業活動及品牌代言，抵銷了部分影響，並持續投入優質新作品產出及新一輪巡迴演唱會的籌備。

動力火車《一路向前》演唱會台北場宣布於2026年5月15日、16日、17日連三晚舉行，2026年1月一開賣3場門票即已完售，除了台北場，也規劃展開海外巡演。

華研表示，持續投資於音樂創作，2026年將擴大舉辦第20屆詞曲創作大賽，挖掘並培養新生代詞曲創作者，提供得獎者百萬預付簽約金及免費入席華研音樂創作營等機會，配合藝人推出優質新作品，豐富音樂曲庫，期望在數位串流風潮與實體演出現場體驗並行的環境下，持續蓬勃華語音樂市場、營運續創佳績。

相關新聞

漢康創新板上市 證交所審議通過

臺灣證券交易所3月9日召開第881次「有價證券上市審議委員會」，審議通過漢康-KY（7827）初次申請股票創新板第一上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

