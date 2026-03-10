聽新聞
昕力資、群聯組團打世界盃
資訊軟體供應商昕力資（7781）全力衝刺AI新市場商機，董事長姚勝富昨（9）日表示，與群聯合作案將結合雙方軟硬體實力，下半年開始展現效益，未來更將籌組軟體聯盟，共同衝刺AI商機，大打全球世界盃。
昕力資先前發行私募普通股2.58萬張，應募人為群聯執行長潘健成，讓昕力資瞬間獲得市場極大關注，一度使昕力資股票漲到熔斷。
談到昕力資與群聯合作案，姚勝富說，主要由群聯提供硬體，昕力資負責當中的軟體整合服務，最快有機會下半年開始量產出貨。
昕力資2月合併營收5,646萬元，月減12.5％，較去年同期增42.1％；前二月合併營收1.21億元，年增36.3％。姚勝富表示，目前營收主要來自去年承接新案，今年上半年陸續展現成果，並非與群聯合作項目，整體來看，對昕力資今年營運樂觀。
