昕力資、群聯組團打世界盃

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

資訊軟體供應商昕力資（7781）全力衝刺AI新市場商機，董事長姚勝富昨（9）日表示，與群聯合作案將結合雙方軟硬體實力，下半年開始展現效益，未來更將籌組軟體聯盟，共同衝刺AI商機，大打全球世界盃。

昕力資先前發行私募普通股2.58萬張，應募人為群聯執行長潘健成，讓昕力資瞬間獲得市場極大關注，一度使昕力資股票漲到熔斷。

談到昕力資與群聯合作案，姚勝富說，主要由群聯提供硬體，昕力資負責當中的軟體整合服務，最快有機會下半年開始量產出貨。

昕力資2月合併營收5,646萬元，月減12.5％，較去年同期增42.1％；前二月合併營收1.21億元，年增36.3％。姚勝富表示，目前營收主要來自去年承接新案，今年上半年陸續展現成果，並非與群聯合作項目，整體來看，對昕力資今年營運樂觀。

群聯 營收 潘健成

相關新聞

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

新普2025年賺逾三股本

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日公布去年稅後純益56.62億元，年增6.03%，每股純益30.6元，大賺逾三個股本。展望後市，法人看好，新普今年非IT業務持續成長，有望帶動全年營收、獲利優於去年。

雍智2025年 EPS 15.42元 發9元現金

半導體測試介面廠雍智（6683）昨（9）日公告去年第4季稅後純益1.45億元，季減4.32%，持平前年同期，每股純益5.34元。去年獲利4.2億元，年減12.5%，每股純益15.42元。

聰泰2025年 EPS 5.49元

聰泰（5474）昨（9）日公布去年第4季稅後純益5,390萬元，季減30.8%，年減37.3%，每股純益1.36元。去年毛利率41%，遠低於2024年的51.19％，拖累稅後純益降至2.18億元，年減23%，每股純益5.49元。

南俊2025年 EPS 5.59元

滑軌廠南俊國際（6584）昨（9）日公布去年第4季稅後純益1.66億元，創單季新高，季增27.6%，年增225%，每股純益2.48元。去年稅後純益3.69億元，創掛牌來新高，年增92.4%，每股純益5.59元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發2.5元現金股利。

