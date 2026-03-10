新普2025年賺逾三股本

電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日公布去年稅後純益56.62億元，年增6.03%，每股純益30.6元，大賺逾三個股本。展望後市，法人看好，新普今年非IT業務持續成長，有望帶動全年營收、獲利優於去年。

新普並公告，董事會決議去年下半年盈餘每股擬配發現金股利12.3元，新普訂5月29日召開股東常會，通過去年財報與股利等議案，並全面改選董事會。新普昨天股價跌8.5元、收312元。

受惠IT本業持穩，以及子公司AES-KY為主的非IT業務成長，新普去年營收821.5億元，年增2.69%；毛利率15.45%，年增1.25個百分點；營益率9.41%，年增1.39個百分點。

其中，去年第4季營收237.51億元，季增16.46%，年增10.89%；毛利率15.96%，季增0.28個百分點，年增0.22個百分點；營益率10.62%，季增1.29個百分點，年增1.31個百分點；稅後純益17.28億元，季增18.6%、年增12.35%，每股純益9.34元。

新普去年非IT業務占整體營收比重已逾兩成，公司看好今年非IT業務比重持續攀升，有望帶動2026年整體毛利率持續向上。

展望後市，由於上半年為傳統消費性電子產業淡季，法人預期新普上半年IT業務與去年同期相當，關鍵仍要看下半年需求。不過，新普非IT業務成長態勢明確，主要是AES在AI伺服器BBU需求持續暢旺下，將帶動新普非IT業務今年持續成長。

此外，新普去年進軍無人機市場，雖然目前對業績貢獻仍偏小，但接單狀況良好，法人看好，今年無人機相關業務業績將有倍數成長空間。