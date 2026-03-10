快訊

新普2025年賺逾三股本

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
新普董事長宋福祥。聯合報系資料照
電池模組龍頭新普（6121）昨（9）日公布去年稅後純益56.62億元，年增6.03%，每股純益30.6元，大賺逾三個股本。展望後市，法人看好，新普今年非IT業務持續成長，有望帶動全年營收、獲利優於去年。

新普並公告，董事會決議去年下半年盈餘每股擬配發現金股利12.3元，新普訂5月29日召開股東常會，通過去年財報與股利等議案，並全面改選董事會。新普昨天股價跌8.5元、收312元。

受惠IT本業持穩，以及子公司AES-KY為主的非IT業務成長，新普去年營收821.5億元，年增2.69%；毛利率15.45%，年增1.25個百分點；營益率9.41%，年增1.39個百分點。

其中，去年第4季營收237.51億元，季增16.46%，年增10.89%；毛利率15.96%，季增0.28個百分點，年增0.22個百分點；營益率10.62%，季增1.29個百分點，年增1.31個百分點；稅後純益17.28億元，季增18.6%、年增12.35%，每股純益9.34元。

新普去年非IT業務占整體營收比重已逾兩成，公司看好今年非IT業務比重持續攀升，有望帶動2026年整體毛利率持續向上。

展望後市，由於上半年為傳統消費性電子產業淡季，法人預期新普上半年IT業務與去年同期相當，關鍵仍要看下半年需求。不過，新普非IT業務成長態勢明確，主要是AES在AI伺服器BBU需求持續暢旺下，將帶動新普非IT業務今年持續成長。

此外，新普去年進軍無人機市場，雖然目前對業績貢獻仍偏小，但接單狀況良好，法人看好，今年無人機相關業務業績將有倍數成長空間。

新普 營收 現金股利

相關新聞

威聯通2025年獲利創高 EPS 44.56元 擬配發40元股利

NAS大廠威聯通（7805）昨（9）日公布2025年財報，全年稅後純益13.52億元，年增13.61%，創新高，每股純益（EPS）44.56元。威聯通董事會同時通過配發現金股利38元，及盈餘轉增資配股2元，合計配發40元股利。

富喬2月營收月增10% 金居增3%

富喬（1815）、金居受惠高階產品需求拉升，昨（9）日公布2月營收不受農曆年假期導致工作天數減少影響，雙雙繳出創新高的成績單，富喬為6.29億元，月增10.3%，年增60.8%；金居為8.51億元，月增3.7%，年增51.1%。

雍智2025年 EPS 15.42元 發9元現金

半導體測試介面廠雍智（6683）昨（9）日公告去年第4季稅後純益1.45億元，季減4.32%，持平前年同期，每股純益5.34元。去年獲利4.2億元，年減12.5%，每股純益15.42元。

聰泰2025年 EPS 5.49元

聰泰（5474）昨（9）日公布去年第4季稅後純益5,390萬元，季減30.8%，年減37.3%，每股純益1.36元。去年毛利率41%，遠低於2024年的51.19％，拖累稅後純益降至2.18億元，年減23%，每股純益5.49元。

南俊2025年 EPS 5.59元

滑軌廠南俊國際（6584）昨（9）日公布去年第4季稅後純益1.66億元，創單季新高，季增27.6%，年增225%，每股純益2.48元。去年稅後純益3.69億元，創掛牌來新高，年增92.4%，每股純益5.59元，董事會通過去年度盈餘每股擬配發2.5元現金股利。

