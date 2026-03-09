益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

董事會同時通過去年度盈餘分配案，為與全體股東共享經營成果，每股擬配發5元現金股利，配發率83.75%，以今天收盤價83.3元計算，現金殖利率為6%。

益張指出，去年營收略為下滑，主要因為新台幣匯率升值，以及歐盟大客戶商店展示設備需求下降。毛利率則在「深耕客戶特殊需求」策略下，近幾年特殊金屬材質、自有品牌系列產品出貨比重穩健提升，因此得以維持近幾年相對高檔水準。

益張表示，公司十幾年前即布局特殊金屬材質產品開發，在醫療院所及諸多應用市場，已廣為採用，近十年來，產品出貨比重穩健提升，顯示市場接受度及需求持續攀升。

除了海外市場布局之外，益張近年亦積極深耕國內，主推以「OGEE移動式倉儲」的自有品牌系列產品，包含客製化AGV棧板、電控式移動倉儲，同時搭配自主開發的倉儲管理系統，從存儲、搬運到智慧化管理，提供一站式服務的物流倉儲解決方案。

上述相關產品，近期在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所及品牌保養品產業，都有益張服務的案例，顯現益張能滿足客戶對智慧倉儲物流功能客製化的開發需求。

展望今年，益張維持審慎樂觀看法，強調近年來與重要客戶保持良好長期合作關係，加上深耕客戶特殊需求策略，因此都能維持穩定的營運表現，較不容易受關稅等外部國際政經情勢因素干擾。