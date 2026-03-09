快訊

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利

南俊國際2025年第4季稅後純益為1.66億元，創單季新高，季增27.6%，年增225%，2025年第4季EPS為2.48元，2025年第3季EPS為1.98元，2024年第4季EPS為0.78元。

南俊2月營收2.52億元，月減16.8％、年增47.9％，創掛牌後歷史次高，儘管因為工作天數減少，但是美國雲端服務供應商（CSP）客戶的海外倉庫拉貨積極，推升業績增長，累計今年前兩個月營收5.55億元，較去年同期勁揚88％。

南俊1月伺服器占營收比重已經衝上70％，除受惠AI伺服器需求旺盛，CSP廠因推論需求，積極採購通用型伺服器，激勵相關滑軌需求回溫，南俊農曆年前公告1月自結，繳出年增八倍、單月每股稅後純益1.23元的財報成績，今年度業績具想像空間。

