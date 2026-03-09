聽新聞
智寶營收／2月2,867萬元 年增809%
智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。
展望2026年，公司將持續深化「內容開發 × 國際合作 × IP 商業化」的營運策略，一方面透過參與動畫製作、拓展IP授權與舉辦線下活動等多元方式，提升IP商業價值並擴大營運規模，另一方面，積極拓展海外市場與國際合作機會，特別是日本、美國、東南亞等地區，並透過多元內容與娛樂場景整合，放大 IP 長期商業價值。
