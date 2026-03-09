旭然營收／2月達4,991萬元 寫歷年同期新高

過濾大廠旭然（4556）9日公布2月合併營收達4,991萬元，年增27％，即使2月適逢農曆春節、228連續假期等工作天數少，受惠北美、台灣等地區客戶訂單出貨保持良好進度，帶動2月營收仍逆勢繳出歷年同期新高。累計2026年前二月合併營收為1.1億元，年增29％，為歷年同期次高。

從市場需求來看，旭然指出，北美地區客戶自去年下半年起整體下單力道逐步增強，帶動相關工業液體過濾產品出貨動能持續提升。此外，台灣市場方面，受惠晶圓代工與記憶體等半導體相關產業需求帶動，部分客戶對於高潔淨度過濾產品的需求增加，亦有助於推升公司整體出貨及業務接單表現。

旭然進一步指出，全球半導體產業正迎來新一輪資本支出周期，包括先進製程與先進封裝產能建置持續推進，相關高科技生產製程對高潔淨度過濾系統需求亦同步提升。憑藉旭然長期深耕半導體相關應用領域，並與多家國際一線晶圓代工與封裝測試大廠穩固長期合作關係，有望隨著半導體、高科技相關客戶新廠擴建計畫執行，增添旗下自有品牌良好業務動能。

旭然為戮力深化半導體產業市場布局，將攜手台灣領先的半導體與光電製程設備代理及自主研發廠商－漢民科技，共同參加3月25日至3月27日舉行的2026年上海半導體重要展會。此次展會將重點展示旭然旗下應用生產製程過濾的鐵氟龍(PTFE)材質濾芯，以及超純水過濾的UV紫外線殺菌等產品，期望透過國際展會平台進一步提升品牌能見度，並攜手合作夥伴拓展半導體領域業務表現。

展望2026年第1季，旭然持審慎樂觀看法。隨著AI應用與高效能運算需求持續推升全球半導體產業投資動能，多家半導體與高科技電子客戶正於歐美、東南亞及日本等地加速新廠建置與產線擴充，為旭然帶來新的業務機會。

另一方面，在全球製造供應鏈加速區域化與產業升級趨勢下，旭然持續深化全球化業務布局，積極拓展台灣、歐美及大陸等重點市場，同時透過提升各區生產基地營運效率，強化整體供應能力，以因應全球市場環境快速變化下，創造未來營運正面加分效果。