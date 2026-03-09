永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

法人指出，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，面對欲購屋的民眾觀望心態轉濃，自前年第4季起營運明顯受到波及，營收大幅滑落。

以2025年全年來看，營收為25.34億元，相較2024年的100.35億元，大減74.8%，以致波及去年整體獲利降為6.67億元，年減幅80.8%，每股純益3.07元。

法人並表示，永信建目前待售餘屋總銷金額約170億元，而今年預計推出兩大新案，包括鳳山區「鳳東二期」（預計今年第2季完工），楠梓區「高雄大學三期」（預計今年第3季完工），總銷金額約52億元。