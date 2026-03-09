快訊

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

近期中東局勢升溫使供應鏈加速重組，原為紡織熱點的埃及，除地緣風險升高外，在122關稅調整後，對美關稅由原先10%調升至15%，競爭力明顯下滑，客戶開始考慮其他產區分散風險。振大說明，公司主要生產基地馬達加斯加產區，受惠於AGOA進口稅(Duty)免稅，能為客戶節省15%至32%進口稅，在122關稅新制實施後，相較之下，馬島更因其低關稅、低薪資及低政治風險的優勢下，成為多數客戶轉單首選，是目前最有競爭力的成衣產區。

此外，公司馬島產區的ESG新廠預計第3季完工投產，吸引新客戶主動洽談合作，2027至2028年可望進入放量成長階段。主要客戶則因線上消費趨勢確立及運動休閒通路服飾需求成長，訂單動能可望持續放大。

法人指出，在關稅優勢、地緣風險移轉及供應鏈重組下，振大的產地優勢與客戶成長動能持續發酵，營運規模與獲利能力將明顯提高。

分散風險 關稅 地緣風險

