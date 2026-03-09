快訊

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

詩肯表示，2025年春節落在1月下旬，而春節後為傳統淡季，因此2025年2月基期較低，但合併2026年1、2月營收5.3億元，仍較2025年成長27.27%，而2月營收中，台灣本業為1.26億元，年增47.36%，而新加坡短影音行銷策略得宜使熱度持續，營收再度突破1億元，年增145.48%。

但對於今年後市，詩肯指出，房產機構觀察，今年房市買氣續冷，且出現結構性的觀望氛圍，且房價基期過高、信用管制與貸款限制，利率與資金成本的不確定性等因素，因此全年成交量應不會太高，對居家產業來說並非好消息。

此外，雖然關稅造成的不確定性已經消弭，但由於美伊戰爭爆發，後續局勢不明，對於能源供應的憂慮不斷，若是能源價格，恐又造成新一波的通膨，對於民眾消費力來說，恐又要承受壓力。

詩肯表示，雖然今年營運開了好頭，但農曆年過後進入淡季，營收表現也會隨之回落，加上大環境仍充滿變化，因此對於接下來的展望仍需要審慎觀察。

截至2月底，全台門市為85店，較1月減少3店。詩肯表示，由於大環境充滿不確定，因此接下來的展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，重點會放在提升同店業績成長。

