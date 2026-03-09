快訊

新潤財報／2025年獲利15.22億元 每股賺7.81元、創近10年新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤（6186）9日公告，2025年稅後純益15.22億元，年增56.74%，每股稅後純益（EPS）7.81元，獲利創下近10年新高。另外，新潤將於6月23日召開股東會。

新潤去年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共93.6億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。

新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」、新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達148.65億元。

其中新潤受惠輝達（NVIDIA）總部議題，在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。

展望未來，新潤指出，建案儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，且公司持續創造品牌力價值，為消費者打造空間有效利用的產品，於台灣房市自住的剛性需求市場，提高產品的競爭優勢，進而挹注公司業績表現。

益張財報／去年每股純益5.97元 每股擬配發5元、股息配發率達83.75%

全球商用置物設備大廠益張（8342）9日公布去年合併財報，合併營收16.41億元、年減5.8%，毛利率25.27%，較2024年的25.42%減少0.15個百分點，稅後純益2億元、年減21.9%，每股稅後純益5.97元。

南俊國際財報／2025年EPS 5.59元 創掛牌來新高

滑軌廠南俊國際（6584）9日公布2025年稅後純益3.69億元，年增92.4%，創掛牌以來新高，2025年每股稅後純益（EPS）為5.59元，2024年EPS為2.94元。該公司擬配發2.5元現金股利。

智寶營收／2月2,867萬元 年增809%

智寶（7824）公布2026年2月營收為2,867萬元，年增809.87%，受惠於 IP專案相關商品活動收入挹注，包括公司於今年初參與大型動漫展會與IP專案活動所帶來的商品銷售、授權與合作收益，加上遊戲代理營運分潤等，1至2月累計營收為2,991.5萬元，年增413.92%，展現公司在IP線下活動與跨域商業化布局逐步開花結果。

萬泰科實施庫存股 最高買回金額上限15.83億元

萬泰科（6190）9日公告，董事會決議實施庫藏股，預定買回時間為3月10日到5月9日，預定買回張數為3,000張，預定買回價格為33元到75元，若低於區間價格下限，將繼續買回。最高買回金額上限為15,83億元。

旭然營收／2月達4,991萬元 寫歷年同期新高

過濾大廠旭然（4556）9日公布2月合併營收達4,991萬元，年增27％，即使2月適逢農曆春節、228連續假期等工作天數少，受惠北美、台灣等地區客戶訂單出貨保持良好進度，帶動2月營收仍逆勢繳出歷年同期新高。累計2026年前二月合併營收為1.1億元，年增29％，為歷年同期次高。

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

