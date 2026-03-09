新潤財報／2025年獲利15.22億元 每股賺7.81元、創近10年新高

新潤（6186）9日公告，2025年稅後純益15.22億元，年增56.74%，每股稅後純益（EPS）7.81元，獲利創下近10年新高。另外，新潤將於6月23日召開股東會。

新潤去年在兩大案，包括南港「擎天森林」、土城「新潤青樺」合計總銷共93.6億元完工交屋下，推升全年營收以及獲利。

新潤目前在手銷售個案有新莊「森中央」、北投「士科大院」、桃園中壢「新潤潤青」、新北林口「世界都心」等，合計新潤可分回總銷達148.65億元。

其中新潤受惠輝達（NVIDIA）總部議題，在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。

展望未來，新潤指出，建案儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，且公司持續創造品牌力價值，為消費者打造空間有效利用的產品，於台灣房市自住的剛性需求市場，提高產品的競爭優勢，進而挹注公司業績表現。