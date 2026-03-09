聽新聞
建新營收／2月年減11.08％ 仍為歷年同期次高
建新（8367）公布2026年2月營收2.25億元，適逢農曆春節、228連續假期致使工作天數較少，2月年減11.08％，仍為歷年同期次高。
累計2026年1至2月營收4.94億元，較去年同期持穩，同步改寫歷年同期次高記錄。
建新表示，第1季向為傳統淡季，隨著工作天數回復正常，加上自動/傳統裝卸、倉儲等業務客戶需求熱絡，助力整體營運成長動能。
展望2026年第1季，建新有望創造港區物流與倉儲需求仍具成長空間，憑藉建新長期深耕港區物流服務，提供五大業務整合服務，形成完整的一條龍物流解決方案。另一方面，建新於台北港推動之新科智慧物流園區第一期倉庫工程預計於第2季正式投入營運，未來將可承接更多高科技與高附加價值貨品之儲運需求，創造未來營運具備良好成長潛力。
