聽新聞
0:00 / 0:00
寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%
寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。
另，寬宏預計於5月26日召開股東會。
寬宏去年一連舉辦23場江蕙演唱會，場場秒殺，帶動票房與周邊效益同步放大，加上首度引進《悲慘世界》紀念版音樂會，以及多檔大型演唱會與音樂劇接力登場，推升整體營運動能。
展望今年，寬宏藝術首季營運亦表現不俗，春節期間加開江蕙演唱會五場，接下來還有3月經典音樂劇《歌劇魅影》全台巡演、藥師寺寬邦 10 周年世界巡演、戴佩妮「雙生火焰」高雄巨蛋演唱會、周蕙台北小巨蛋演唱會等。
寬宏表示，未來會持續規劃藝文活動，爭取與安排海內外優質節目，為台灣觀眾帶來更多元與優質的表演活動，深化藝文布局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。