快訊

經典賽Live／攸關中華隊能否晉級 1局上打完南韓0：0澳洲

心肌梗塞急送醫 「超級紅人榜」49歲女歌手猝死

富邦媒重訊宣布：將清算註銷香港富邦媒體 專注台灣營運

聽新聞
0:00 / 0:00

力士營收／陸系終端需求掀搶貨潮 挹注2月淡季出貨暢旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

專業MOSFET設計廠商力士（4923）9日公告2026年2月合併營收為8,519萬元，受惠中國陸系消費電子與車用所需Wafer半成品需求增加並追加訂單，以及電源供應器、電池等各品項出貨穩定下，推升力士農曆春節期間出貨淡季逆勢繳出亮眼成績，較去年同期增加39.63%。累計前2月合併營收1.65億元，年增36.57%。

力士指出，公司已透過既有合作夥伴順利打入電源供應器新客戶的合格供應鏈名單，未來可望隨著客戶於AI邊緣裝置出貨量提升而同步受惠，挹注營運成長動能。此外，公司於新應用領域亦有所突破，遊戲機相關產品已正式進入量產出貨階段；由於該類產品供應商替換門檻較高，預期將成為公司未來營收穩定的重要來源之一。

公司將持續深化自有技術研發與產品優化，強化RTG與ETG兩大專利平台布局。其中，主要應用於電池領域的第二代RTG產品已正式進入量產階段，未來將逐步取代既有出貨產品；相較第一代產品，第二代RTG體積縮小約27%，並同步提升防靜電（ESD）保護效能，並持續具備低電壓即可啟動特性，可進一步強化電池應用的安全性與可靠度，同時保持出貨價格的穩定。

在電源供應器應用方面，ETG系列亦持續優化，以ETG+為例，在維持既有規格與效能下，產品面積縮小約三成，有助提升系統功率密度與設計彈性。此外，公司亦啟動新世代SHIELDED GATE（SGT）技術研發專案，SGT MOSFET具備高功率密度、低開關損耗及良好EMI表現，並兼具高電壓能力與高可靠度。

展望2026年，力士維持審慎樂觀看法，市場已逐步顯現需求回溫與成長動能。隨著AI應用發展，對MOSFET所需電壓與電流規格日益嚴格，公司未來將持續透過研發改良與製程工藝優化，強化產品競爭力與設計靈活度，提供客戶更多元的解決方案，並逐步提升於相關供應鏈中的市占率。

另一方面，近期上游原物料價格持續攀升，加上AI資料中心建設加速，帶動電源與功率器件需求升溫，部分產能亦出現排擠效應。市場傳出部分陸系廠商已開始調整價格因應成本壓力，力士表示，將持續審慎評估相關變化是否擴散至產業鏈，並密切關注市場動態與供需變化。

營收 電源供應器

延伸閱讀

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

永立榮營收／2月809萬元、年增96.2％ 攜網紅品牌「ipapa」創銷售佳績

相關新聞

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%

寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。