漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

受惠AI與HPC晶片測試產能持續擴充，客戶裝機進度加快並帶動產線優化需求，推升現場技術支援、設備安裝調校與製程整合等服務需求。同時，隨著先進晶片集成度與功率提升，加速器晶片在測試階段功耗可達數百至上千瓦，晶圓測試過程易形成局部熱點。針對高功耗測試需求，漢測開發整合系統，提升測試可靠度，有效支援高功率晶片測試應用。

公司表示，除現有方案外，亦透過一站式工程服務支援客戶導入先進測試設備，涵蓋設備安裝、調校、量測驗證與製程整合等流程，協助維持設備妥善率與測試穩定度，縮短達到量產良率所需時間（Time-to-Yield）與產品上市時程（Time-to-Market），以因應先進測試儀器結構精密、導入與整合門檻較高的現場需求。