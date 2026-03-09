快訊

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

受惠AI與HPC晶片測試產能持續擴充，客戶裝機進度加快並帶動產線優化需求，推升現場技術支援、設備安裝調校與製程整合等服務需求。同時，隨著先進晶片集成度與功率提升，加速器晶片在測試階段功耗可達數百至上千瓦，晶圓測試過程易形成局部熱點。針對高功耗測試需求，漢測開發整合系統，提升測試可靠度，有效支援高功率晶片測試應用。

公司表示，除現有方案外，亦透過一站式工程服務支援客戶導入先進測試設備，涵蓋設備安裝、調校、量測驗證與製程整合等流程，協助維持設備妥善率與測試穩定度，縮短達到量產良率所需時間（Time-to-Yield）與產品上市時程（Time-to-Market），以因應先進測試儀器結構精密、導入與整合門檻較高的現場需求。

相關新聞

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%

寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。

