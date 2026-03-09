昕力資：透過軟硬結合 創造全新商業模式

昕力資*（7781）董事長姚勝富表示，與群聯的合作將不僅僅是一加一，而是共組聯盟，整合軟硬體實力，成為全新的成長引擎。預計未來將會採取以硬體帶動軟體的商業模式，推動台灣軟體業的發展。

姚勝富指出，現在全世界瘋搶 AI Server，並且有9成的伺服器都是由台灣出口至世界各國，在這樣的基礎條件上，透過軟體綁定硬體的方式，將能夠快速將品牌推廣至全世界。因此昕力資訊將會組建一個聯盟，邀請全台最好的軟體公司進入聯盟，讓他們的產品能夠隨著群聯的硬體設備一起外銷至全球，第一個目標將會是越南，同時公司也持續與其他東南亞國家洽談中。

而今年前兩月的營收成長幅度之所以如此驚人，是因為去年下半年公司接獲很多訂單，所以這兩個月都在加緊出貨，以原有客戶的訂單為主，如政府、醫療的AI產品系統交付等傳統舊模型的訂單。至於跟群聯的合作效益預計會在今年下半年顯現。