五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

五福旅遊（2745）9日召開董事會，交出亮眼成績單！會中通過2025年財報，全年營收達87.6億元，年增15.8%；歸屬母公司稅後純利達3.38億元，每股稅後純益（EPS）高達10.01元。營收、獲利與EPS三大指標齊創掛牌以來歷史新紀錄，充分展現五福在疫後旅遊市場復甦浪潮中，卓越的經營實力與精準的市場掌握度。

為回饋股東與員工，董事會決議擬配發每股7.5元現金股利，創下歷年最高配息紀錄，以9日收盤價101元估算，股息殖利率7.4%。同時，會中也同步通過2,100萬元員工酬勞分配案，預計於今年6月發放。五福強調，公司始終秉持「捨得給，才留得住人」的經營理念，期盼與全體員工共享營運碩果，打造共榮共好的人才經營體系。

延續2025年的強勁力道，受惠於春節9天長假與228連假帶動，加上日韓滑雪、歐洲長天數旅遊需求暢旺，五福2026年2月營收衝上9.28億元，月增35.42%、年增32.13%，強勢刷新單月歷史新高。展望後市，2月底的高雄巨蛋春季旅展已開出紅盤，提前搶占第2季與暑假商機；隨著高雄出發的航空運能持續擴充，南部市場成長動能強勁。目前除了4月清明連假外，暑假產品也已全面開賣，訂單能見度高，營運表現可望一路維持高檔。

為支撐強勁的營運成長，五福2026年預計擴編逾100名生力軍。在人才策略上，持續優化薪資獎酬制度，讓第一線業務與產品開發單位的酬勞與公司獲利緊密連動，透過利潤分享激勵人均產值提升，並強化對外招募競爭力。實體通路方面，上半年將全力衝刺北部據點，中壢門市預計於3月20日盛大開幕，三峽北大特區、新竹門市亦將接力插旗，鎖定高消費潛力區域，結合五福深耕38年的信任資產與虛實整合的全通路優勢，深化在地服務。

五福指出，2025至2026年是公司疫後五年計畫（利變、量變、質變）中的「量變」階段，將持續透過組織擴張與數位轉型擴大市占規模，全力衝刺「營收100億、EPS 10元」的雙十目標。未來公司規劃持續投入資源於數位賦能，預計於2027年實現「質變」飛躍，完成品牌形象、專業人才與系統的全面升級，帶領五福從老字號旅行社蛻變為高效整合的旅遊領航品牌。