快訊

五福財報／2025年 EPS 10.01元創新高 擬配息7.5元 2月營收亦創高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

五福旅遊（2745）9日召開董事會，交出亮眼成績單！會中通過2025年財報，全年營收達87.6億元，年增15.8%；歸屬母公司稅後純利達3.38億元，每股稅後純益（EPS）高達10.01元。營收、獲利與EPS三大指標齊創掛牌以來歷史新紀錄，充分展現五福在疫後旅遊市場復甦浪潮中，卓越的經營實力與精準的市場掌握度。

為回饋股東與員工，董事會決議擬配發每股7.5元現金股利，創下歷年最高配息紀錄，以9日收盤價101元估算，股息殖利率7.4%。同時，會中也同步通過2,100萬元員工酬勞分配案，預計於今年6月發放。五福強調，公司始終秉持「捨得給，才留得住人」的經營理念，期盼與全體員工共享營運碩果，打造共榮共好的人才經營體系。

延續2025年的強勁力道，受惠於春節9天長假與228連假帶動，加上日韓滑雪、歐洲長天數旅遊需求暢旺，五福2026年2月營收衝上9.28億元，月增35.42%、年增32.13%，強勢刷新單月歷史新高。展望後市，2月底的高雄巨蛋春季旅展已開出紅盤，提前搶占第2季與暑假商機；隨著高雄出發的航空運能持續擴充，南部市場成長動能強勁。目前除了4月清明連假外，暑假產品也已全面開賣，訂單能見度高，營運表現可望一路維持高檔。

為支撐強勁的營運成長，五福2026年預計擴編逾100名生力軍。在人才策略上，持續優化薪資獎酬制度，讓第一線業務與產品開發單位的酬勞與公司獲利緊密連動，透過利潤分享激勵人均產值提升，並強化對外招募競爭力。實體通路方面，上半年將全力衝刺北部據點，中壢門市預計於3月20日盛大開幕，三峽北大特區、新竹門市亦將接力插旗，鎖定高消費潛力區域，結合五福深耕38年的信任資產與虛實整合的全通路優勢，深化在地服務。

五福指出，2025至2026年是公司疫後五年計畫（利變、量變、質變）中的「量變」階段，將持續透過組織擴張與數位轉型擴大市占規模，全力衝刺「營收100億、EPS 10元」的雙十目標。未來公司規劃持續投入資源於數位賦能，預計於2027年實現「質變」飛躍，完成品牌形象、專業人才與系統的全面升級，帶領五福從老字號旅行社蛻變為高效整合的旅遊領航品牌。

營收 EPS 現金股利

相關新聞

永信建財報／2025年獲利6.67億元、年減80.8% 每股賺3.07元

高雄建商永信建（5508）9日公布2025年財報，稅後純益為6.67億元，年減80.8%，每股純益3.07元。董事會擬配發現金股利約2.77元，以收盤價51.3元估算，現金殖利率約5.4%。

振大環球營收／2月年增15%創同期新高 前二月年增超過三成

振大環球（4441）9日公告2月營收為5.86億元，年增15.59%，累計前二月營收12.87億元，年增33.4%，單月和累計皆創同期新高。公司表示，在電商與運動通路客戶大幅需求帶動下，已連續兩個月營收創同期新高，在成衣產業傳統淡季下，以雙位數成長，展現淡季不淡的營運實力與產業競爭力。

詩肯營收／2月2.27億元、年增79.55% 創同期新高

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告2月營收2.27億元，年增79.55%，累計前兩個月營收為5.29億元，年增27.27%。詩肯表示，主要因為農曆年前家具汰舊換新潮帶動，加上今年春節落點在2月中旬比去年較晚，基期落差較大所致。

寬宏財報／2025年 EPS 18.83元創新高 擬配息18.7元、殖利率12%

寬宏藝術（6596）9日公告，2025年稅後純益7.15億元，年增243.13％，每股稅後純益（EPS）18.83元，創下歷史新高紀錄。董事會決議，擬配發盈餘分配之現金股利每股17.7元，資本公積發放之現金每股1元，合計共18.7元，以今日收盤價147.5元計算，現金殖利率約12.6％。

漢測營收／2月3.02億元、年增128.49% 營收維持穩定成長

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）9日公布2月營收為3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

