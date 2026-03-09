漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

