景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商景美科技（7899）今日公布2026年2月合併營收達新台幣4525.5萬元，年增28.6%，寫下歷年同期新高；累計2026年前二月合併營收約新台幣108,607仟元，較去年同期大幅成長約83%，展現公司在先進製程測試需求帶動下的強勁成長動能。

景美表示，由於2026年春節落在2月，當月實際出貨天數僅14天；相較之下，2025年農曆春節落在1月份，2025年2月份出貨天數約 20天。在今年出貨天數明顯較少的情況下，公司 2026年2月營收仍較去年同期逆勢成長28.6%，顯示客戶需求持續強勁，整體營運動能穩健向上。

景美科技發言人鄭雅文表示，隨著 AI、高效能運算（HPC）與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，帶動探針卡相關測試介面需求持續增加，公司在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的專業能力，也持續獲得國際客戶信賴。

此外，為因應後續訂單需求，公司生產團隊於 農曆年假期間仍持續加班生產，全力支援客戶交期，並提前備戰 三、四月份出貨需求，以確保產能與交付穩定。

同時，管理部副總曾韻宜也表示，公司持續擴大人才招募，並歡迎 在地宜蘭人才加入景美科技行列，共同為台灣半導體產業發展貢獻心力。