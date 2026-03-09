快訊

景美營收／2月4,525.5萬元創同期新高 累計前兩月1.09億元、年大增83%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年2月合併營收達4,525.5萬元，年增28.6%，改寫歷年2月單月新高；累計前兩月合併營收約1.09億元，年增約83%，在先進製程測試需求升溫帶動下，營運延續強勁成長動能。

景美指出，今年農曆春節落在2月，當月實際出貨天數僅14天，明顯少於去年同期約20天。不過，在工作天數減少情況下，2月營收仍逆勢年增近三成，凸顯客戶拉貨力道穩健，整體接單與出貨節奏維持正向。

公司發言人鄭雅文表示，隨AI、高效能運算（HPC）與先進製程持續推進，晶片測試階段的重要性與複雜度同步提升，也帶動探針卡相關測試介面需求持續增加。景美在探針卡關鍵結構件與細微鑽孔製程的技術能力，持續獲得國際客戶肯定，成為支撐營運成長的重要基礎。

為因應後續訂單需求，景美也透露，生產團隊在農曆年假期間仍持續加班支援客戶交期，並提前布局3、4月出貨需求，確保產能與交付穩定。隨客戶需求延續，公司對後續營運表現維持審慎樂觀看法。

此外，景美也持續擴大人才招募。管理部副總曾韻宜表示，公司歡迎在地宜蘭人才加入，一同投入台灣半導體產業發展，替後續產能擴充與業務成長預作準備。

營收 先進製程

相關新聞

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商景美科技（7899）今日公布2026年2月合併營收達新台幣4525.5萬元，年增28.6%，寫下歷年同期新高；累計2026年前二月合併營收約新台幣108,607仟元，較去年同期大幅成長約83%，展現公司在先進製程測試需求帶動下的強勁成長動能。

半導體先進製程測試介面關鍵結構件供應商景美科技（7899）9日公告，2026年2月合併營收達4,525.5萬元，年增28.6%，改寫歷年2月單月新高；累計前兩月合併營收約1.09億元，年增約83%，在先進製程測試需求升溫帶動下，營運延續強勁成長動能。

橘子營收／2月月減二成 3月遊戲改版拚回溫

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

富強鑫營收／2月達2.69億元 逆勢年增8.89％

富強鑫（6603）9日公布2月合併營收為2.69億元，雖較上月營收3.71億元減少27.54％，但較去年同期營收2.47億元增加8.89％；累計2026年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.92％。

世界營收／2月35.79億元、月減逾一成 前兩月75.91億元年增3.36%

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布2月合併營收35.79億元，月減10.78%、年減9.51%；累計前兩月合併營收75.91億元，則較去年同期73.44億元增加3.36%。公司說明，2月營收較1月下滑，主因晶圓出貨量減少。

