橘子營收／2月月減二成 3月遊戲改版拚回溫

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

回顧2月，《波拉西亞戰記》釋出重磅改版、《救世者之樹M》則迎來台版獨家新春改版，並首次聯動遊戲IP，推出限定主題內容，豐富玩家體驗。在集團多元布局方面，hidol持續深化與人氣男團的線下粉絲互動合作，帶動平台活躍度增長；漫畫小說平台MOJOIN於「貓之日」推出公益特別企劃作品，上線一周吸引近兩萬人觀看，進一步強化IP結合公益之內容價值與社會影響力。

企業經營方面，橘子集團連續兩年入選S&P Global標普全球永續年鑑（The Sustainability Yearbook），榮獲互動媒體娛樂業（IMS, Interactive Media, Services & Home Entertainment）全球同業第三名，治理與經濟面更名列第一，成為台灣唯一蟬聯入選之遊戲企業，彰顯集團於永續治理上的國際競爭力與長期承諾。

展望3月，《天堂REMASTERED》將推出改版活動，《天堂M》則將陸續進行改版預熱，穩固核心遊戲營運動能。拓展泛娛樂商業布局，漫畫小說平台MOJOIN攜手知名IP打造快閃咖啡廳，並推出知名電影IP改編漫畫作品，深化跨域合作；hidol順應推活熱潮，啟動「春日應援季」，透過沉浸式的應援氛圍，吸引更多同好圈粉進駐；原創中心則將參與台灣指標性AI展覽，展示客製化虛擬人於泛娛樂行銷場景之應用，拓展企業客戶合作機會。企業服務方面，雲力橘子將舉辦資安領袖戰略餐會，聚焦AI原生防禦趨勢與應對策略。