快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

橘子營收／2月月減二成 3月遊戲改版拚回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

回顧2月，《波拉西亞戰記》釋出重磅改版、《救世者之樹M》則迎來台版獨家新春改版，並首次聯動遊戲IP，推出限定主題內容，豐富玩家體驗。在集團多元布局方面，hidol持續深化與人氣男團的線下粉絲互動合作，帶動平台活躍度增長；漫畫小說平台MOJOIN於「貓之日」推出公益特別企劃作品，上線一周吸引近兩萬人觀看，進一步強化IP結合公益之內容價值與社會影響力。

企業經營方面，橘子集團連續兩年入選S&P Global標普全球永續年鑑（The Sustainability Yearbook），榮獲互動媒體娛樂業（IMS, Interactive Media, Services & Home Entertainment）全球同業第三名，治理與經濟面更名列第一，成為台灣唯一蟬聯入選之遊戲企業，彰顯集團於永續治理上的國際競爭力與長期承諾。

展望3月，《天堂REMASTERED》將推出改版活動，《天堂M》則將陸續進行改版預熱，穩固核心遊戲營運動能。拓展泛娛樂商業布局，漫畫小說平台MOJOIN攜手知名IP打造快閃咖啡廳，並推出知名電影IP改編漫畫作品，深化跨域合作；hidol順應推活熱潮，啟動「春日應援季」，透過沉浸式的應援氛圍，吸引更多同好圈粉進駐；原創中心則將參與台灣指標性AI展覽，展示客製化虛擬人於泛娛樂行銷場景之應用，拓展企業客戶合作機會。企業服務方面，雲力橘子將舉辦資安領袖戰略餐會，聚焦AI原生防禦趨勢與應對策略。

遊戲橘子

延伸閱讀

王品營收／2月23.4億元創新高、年增24.01% 第2季「月月有連假」

展現經營韌性 和潤啟動AI賦能全員計畫

和潤2026年朝全方位金融科技服務 領航者挺進

騰雲營收／2月7,023.7萬元創同期新高 連二月年增逾四成

相關新聞

漢測鎖定AI測試商機 新系統整合方案可望受惠

半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）今日公布2月營收為新台幣3.02億元，年增128.49%，營收維持穩定成長。漢測指出，成長動能來自工程服務以及新產品業務挹注，淡季營運表現相對穩健。

景美科技前2月營收年增約83% 2月逆勢年增28.6%

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商景美科技（7899）今日公布2026年2月合併營收達新台幣4525.5萬元，年增28.6%，寫下歷年同期新高；累計2026年前二月合併營收約新台幣108,607仟元，較去年同期大幅成長約83%，展現公司在先進製程測試需求帶動下的強勁成長動能。

橘子營收／2月月減二成 3月遊戲改版拚回溫

遊戲營運商橘子（6180）今日公告2026年2月份自結合併營收達8.5億元，月減22%、年減20%，主係旗下人氣端遊自1月份提前啟動大規模改版，付費活動較為集中；惟成功帶動玩家回流，活動熱度及人流在2月仍維持高檔。累積1至2月農曆春節旺季的營收達19.5億元，已恢復至競品影響前的旺季水準。

富強鑫營收／2月達2.69億元 逆勢年增8.89％

富強鑫（6603）9日公布2月合併營收為2.69億元，雖較上月營收3.71億元減少27.54％，但較去年同期營收2.47億元增加8.89％；累計2026年前二月合併營收為6.41億元，較去年同期成長3.92％。

世界營收／2月35.79億元、月減逾一成 前兩月75.91億元年增3.36%

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公布2月合併營收35.79億元，月減10.78%、年減9.51%；累計前兩月合併營收75.91億元，則較去年同期73.44億元增加3.36%。公司說明，2月營收較1月下滑，主因晶圓出貨量減少。

富邦證券輔導民盛應用 3月10日起受理競拍

富邦證券輔導的民盛應用（7811），將自10日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式採競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣80.51元，自3月10日起競價拍賣至3月12日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於3月13日開始公開申購。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。